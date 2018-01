‘IJsjongen’ hoeft niet meer door de kou

Miljoenen kinderen op het Chinese platteland lopen dagelijks vele kilometers om op school te komen. Soms door de bittere kou. Om aan hun ontberingen een einde te maken, moeten er op grote schaal kostscholen verrijzen.

Die oproep komt van Jack Ma, oprichter van de Chinese internetgigant Alibaba. Ma vraagt collega-ondernemers de bouw van slaapzalen te financieren en busjes te huren die de kinderen op maandag ophalen en op vrijdag weer afleveren in hun dorp.

Ma’s oproep komt na ophef over de ‘IJsjongen’. Die kwam in het nieuws toen zijn leraar een foto van zijn bevroren haar en wenkbrauwen op sociale media zette. Wang Fuman, zoals de jongen heet, had in een dun jasje 4,5 kilometer afgelegd om op school te komen.

Donaties stroomden binnen. Wang kreeg een door de Communistische Partij betaald reisje naar de hoofdstad Beijing en zijn vader kreeg een baan dichter bij huis.

The boy in the viral photo who was covered in ice and frost after his long walk to school has received many calls from people across #China offering aid. Local authorities responded by launching a program to provide warm winter clothes to the boy and other children in the area

Koerier

Een nieuwe martelaar dook een week later op. In Qingdao bleek de 7-jarige Xiaochangjiang pakjes te bezorgen. Met zijn voogd was hij uit de provincie Shandong afgereisd naar de grote stad aan de kust. Als plattelandsjongen mag hij daar niet naar school, dus ging hij aan het werk als koerier. De voorzitter van de lokale schaakclub haalde hem van de straat. Hij woont nu in een tehuis.

Er zijn zo’n zestig miljoen kinderen ‘achtergelaten’ op het platteland. Hun ouders zijn weggetrokken naar een stad om werk te zoeken. De kinderen worden soms opgevangen door familieleden. Maar vaak ook zijn ze op zichzelf aangewezen.

Dat de regering de afgelopen vijftien jaar veel kleine dorpsscholen heeft gesloten, heeft hun situatie verergerd. De overheid wil dat meer mensen naar de provinciesteden verhuizen. Van de 510.000 scholen op het platteland die er in 2001 nog waren, waren er in 2010 nog maar 230.000 over. Op dat moment woonde 78 procent van de schoolgaande kinderen op het platteland. Een grote meerderheid van hen maakt de middelbare school niet af, zo bleek uit onderzoek van het Rural Education Action Project (REAP).

Kinderen moeten halsbrekende toeren uithalen om op school te komen, zei Ma op een feestje van zijn stichting, waar hij prijzen uitreikte aan uitmuntende leraren. „Dat betekent niet dat de overheid er niets aan heeft gedaan, maar dat de middelen sommige afgelegen plekken niet kunnen bereiken”, zei hij volgens Chinese media.

Ma zet zijn kapitaal en ondernemingslust tegenwoordig in voor plattelandsontwikkeling. Hij riep de overheid op door te gaan met het samenvoegen van kleine scholen, maar dan gecombineerd met gesponsorde kostscholen .