Hof: NAM moet direct waardedaling Groningse huizen vergoeden

Gaswinner de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) moet direct de waardedaling van Groningse huizen vergoeden, niet alleen wanneer deze verkocht zijn. Dat heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden dinsdagochtend bepaald in een zaak die was aangespannen door een collectief van huiseigenaren en woningcorporaties. Het gaat om waardedaling die is opgetreden door bevingen die in Noordoost-Groningen voorkomen als gevolg van de gaswinning.

In de eerste aanleg in 2015 verloor de NAM ook al. Op dit moment vergoedt het gasbedrijf alleen de waardedaling op het moment dat een huis verkocht is. Dat is volgens de NAM het enige goede moment om de precieze waardedaling vast te stellen. Het Hof is het daar niet mee eens en vindt dat huiseigenaren wiens huis niet is verkocht ook recht hebben op compensatie. Toekomstige schommelingen in de markt en willekeurige taxatiemomenten - de grootste bezwaren van het gasbedrijf - doen daar niets aan af.

Het gaat in de zaak om een principe-uitspraak. Er zijn ruim 4.000 huizenbezitters en twaalf woningcorporaties aangesloten bij de speciaal voor deze zaak opgerichte Stichting Waardedaling Aardbevingen Groningen (WAG). Elke bewoner van het bevingsgebied kan in een aparte procedure met de NAM aanspraak maken op een vergoeding - tenzij de joint venture van Shell en ExxonMobil in cassatie gaat bij de Hoge Raad.

Een collectieve actie voor alle bewoners van het bevingsgebied mag Stichting WAG van het Hof niet uitvoeren - het enige verschil met de uitspraak van de rechtbank.

‘Terechte uitspraak’

Op de uitspraak is overwegend enthousiast gereageerd. GroenLinks-fractievoorzitter Jesse Klaver sprak van een “zwaarbevochten” overwinning voor de Groningers. De lokale partij Loppersum Vooruit noemde het een “terechte” en “mooie” uitspraak. De NAM had dinsdagochtend nog niet gereageerd.

Tot nu toe compenseerde de NAM in ongeveer 85 procent van de circa 2.000 aanvragen voor een waardedalingsvergoeding. Het gaat gemiddeld om 1 tot 5 procent van de verkoopprijs. Uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) blijkt dat een flexibelere regeling - zoals het Hof dus voorstaat - de NAM 1 miljard euro kan kosten.

Opvallend genoeg kreeg de Stichting WAG op 8 januari een tik op de vingers van de Raad van Discipline. De stichting is een initiatief van het Groningse advocatenkantoor De Haan, dat bij winst een klein percentage van de schadevergoedingen krijgt. Volgens de Raad mag de beloning van een advocaat niet afhangen van de uitkomst van de zaak. De Haan Advocaten is in beroep gegaan. Op de zaak heeft de uitspraak geen invloed, mogelijk wel op het beloningssysteem.