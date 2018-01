EasyJet wil groeien op Schiphol

EasyJet denkt de komende jaren verder te kunnen groeien op Schiphol door inzet van vliegtuigen met meer stoelen. Op die manier kan de Britse budgetmaatschappij, na KLM nummer twee op Schiphol, de capaciteit uitbreiden zonder het aantal vluchten op te voeren. Er is op Schiphol tot eind 2020 nauwelijks ruimte voor extra vluchten omdat het plafond van 500.000 vliegbewegingen per jaar is bereikt.

Dat zei Johan Lundgren, bestuursvoorzitter van easyJet, dinsdagochtend tegen journalisten in een toelichting bij financiële resultaten. De Zweed Lundgren trad aan op 1 december 2017, als opvolger van Carolyn McCall die naar mediabedrijf ITV vertrok. Onder haar leiding groeide easyJet uit tot succesvol bedrijf met 80 miljoen passagiers per jaar. Lundgren wil dat aantal in 2018 laten stijgen naar 90 miljoen.

EasyJet heeft op dit moment 284 vliegtuigen, uitsluitend van Airbus: 138 A319’s en 146 A320’s. Het eerste type is ingedeeld met 156 stoelen, de A320 heeft een indeling met 180 of 186 stoelen. Vanaf juli ontvangt easyJet de eerste van dertig A321neo’s, met 235 stoelen. Door de overname van een deel van het failliete Air Berlin heeft easyJet binnenkort een vloot van meer dan 300 vliegtuigen.

‘Fantastische start’

De omzet van easyJet steeg in het eerste kwartaal van het gebroken boekjaar met ruim 14 procent naar 1,3 miljard euro. De maatschappij vervoerde 18,8 miljoen passagiers, een stijging van 8 procent. EasyJet profiteerde van de faillissementen van Monarch, Air Berlin en Alitalia, en van het pilotentekort bij Ryanair waardoor die maatschappij veel vluchten moest annuleren.

EasyJet verwacht het komende jaar een forse groei in Duitsland. Door overname van de activiteiten van Air Berlin op vliegveld Tegel is easyJet nu de grootste partij in Berlijn. Volgens Lundgren is sprake van een „fantastische start”.

Over een mogelijke overname van Alitalia, al dan niet in samenwerking met Air France-KLM, wilde Lundgren niets kwijt. Hij bevestigde alleen dat easyJet in gesprek is met de bewindvoerders die namens de Italiaanse regering zullen beslissen over de maatschappij. Andere gegadigden zijn Lufthansa en het Amerikaanse investeringsfonds Cerberus.

Recent ontkende Air France-KLM in de race te zijn, maar de Britse zakenkrant Financial Times meldde zondag dat het Frans-Nederlandse bedrijf sinds vorige week toch in gesprek is met de bewindvoerders. Ondanks eerdere slechte ervaringen met het verlieslijdende Alitalia zou Air France-KLM de Italiaanse markt niet willen overlaten aan Lufthansa en de Brits-Spaanse groep IAG, die met Vueling al actief is in Italië.