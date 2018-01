De Taj Mahal krijgt voor eerst in 350 jaar een schoonmaakbeurt

‘Een traan op de wang van de tijd’, zo omschreef de Indiase dichter en Nobelprijswinnaar Rabindranath Tagore het beroemdste mausoleum ter wereld.

De Taj Mahal, een van de zeven nieuwe wereldwonderen, heeft het zwaar. Dit najaar werd het middeleeuwse monument in India genegeerd in een reisgids over de deelstaat Uttar Pradesh omdat er voor hindoes geen reden was een islamitisch geïnspireerd gebouw aan te bevelen.

De bezoekersaantallen zijn de laatste jaren teruggelopen en nu blijkt dat het mausoleum voor het eerst in 350 jaar een serieuze schoonmaakbeurt nodig heeft.

Normaal waren de moessonregens afdoende om het schoon te spoelen, maar jaren van luchtvervuiling hebben het marmer vergeeld. Op sommige plekken slaat het marmer zelfs groen uit. Dat laatste is te wijten aan insectenpoep, legt The New York Times uit. De Yamuna-rivier die achter de Taj stroomt ligt zo vol met afval, dat het een broeinest is voor insecten.

Hoe dit aan te pakken? Chemicaliën waren uit den boze. De oplossing is nu gevonden in een ‘modderbad’. Wat normaal bedoeld is om de poriën van de mens te reinigen, moet ook werken voor de Taj Mahal. Als de modderlaag die overal is aangebracht er is afgespoeld, moet er een stralend witte Taj tevoorschijnkomen.