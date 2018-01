Trudeau: nieuw akkoord TTP zonder VS

Trudeau: nieuwe afspraken over TTP zonder de VS Het Trans-Pacific Partnership (TTP) gaat zonder de Verenigde Staten door. Dat heeft de Canadese premier Justin Trudeau dinsdag bevestigd in Davos. Volgens de premier hebben de overgebleven elf landen ingestemd met een herzien akkoord. Precies een jaar geleden maakte de Amerikaanse president Donald Trump bekend dat de VS zich terugtrekken uit TTP, een vrijhandelverdrag tussen rond de Stille Oceaan (zonder China). Het zou volgens de president de Amerikaanse economie schaden. Davos World Economic Forum @justintrudeau says its a great day for progressive trade after Canada and 10 countries conclude talks for the Comp… https://t.co/YENDZROloS 23 januari 2018 @ 16:42 Volgen De afgelopen dagen werden in Tokio nieuwe afspraken gemaakt tussen de deelnemende landen. De Canadese minister van Handel had al bekend gemaakt dat er een akkoord bereikt was. "Vandaag is een prachtige dag voor Canada maar ook voor progressieve handel in de wereld", concludeerde Trudeau volgens AP. NAFTA en Trump Ook zei de Canadese premier dat hij president Trump probeert te overtuigen om de VS niet terug te trekken uit NAFTA. Dat handelsakkoord, tussen Mexico, de VS en Canada, zou in het belang zijn van de VS en de wereldeconomie. De Canadese premier Justin Trudeau in Davos dinsdag. Foto Markus Schreiber/AP

'Hoog tijd dat overheden techmonopolies gaan aanpakken' Op de eerste dag van het World Economic Forum draaide het om de vraag: hoe kan de ongewenste macht van techreuzen worden aangepakt zonder de innovatiekracht te schaden?

Modi klaar met speechen De Indiase premier heeft zijn speech inmiddels afgesloten. Samenvattend probeerde Modi vooral aan de wereld te tonen hoezeer het land veranderd is. Van een gesloten staat die niet open stond voor buitenlandse inmenging wordt nu de rode loper uitgerold voor investeerders: "Wie welvaart en welzijn zoekt, moet naar India komen." Modi probeert met zijn speech de Chinese president Xi Jinping de loef af te steken. Die pleitte vorig jaar voor vrijhandel en tegen protectionisme. Ook Trump kreeg indirect een veeg uit de pan met zijn America First-politiek "Protectionisme wint aan terrein terwijl globalisatie juist zijn aantrekkingskracht verliest. Landen voeren invoerheffingen in en belemmeren daarmee vrijhandel. Dat is zorgwekkend." Modi verwees typerend naar de bekendste Indiër aller tijden, Mahatma Gandhi: "Ik zet de ramen van mijn huis wijd open zodat alle winden uit alle culturele richtingen en van alle landen naar binnen kunnen waaien."

Modi: rode loper voor buitenlandse investeerders Modi gaat ook in op de manier waarop India de afgelopen jaren is veranderd. Zo zou het land de laatste jaren verder openstaan voor buitenlandse investeringen. “We hebben de rode tape verwijderd die het land gesloten hield en de rode loper uitgerold voor buitenlandse investeerders. Het is veel gemakkelijker geworden om te investeren in India, werken in India, reizen naar India, te fabriceren in India en te exporteren van India naar de rest van de wereld. De gemeenschap wereldwijd heeft deze inspanningen verwelkomd.”

Modi waarschuwt ook voor terrorisme De op een na grootste bedreiging is volgens Modi terrorisme. “Alle landen kennen wel de gevaren hiervan maar ik wil de aandacht richten op twee aspecten: het artificiële onderscheid tussen goede en slechte terroristen. Daarnaast ligt het gevaar in de goed opgevoede jongeren die vatbaar zijn voor radicalisatie. Hier moeten we aandacht voor hebben.”

Modi: grootste uitdaging is omgang met enorme hoeveelheid beschikbare data Modi begint zijn speech met het trekken van een vergelijking met 1997, de laatste keer dat een Indiase premier in Davos aanwezig was. "Er was nog nog geen euro, Brexit en financiële crisis. Nog niemand had gehoord van Osama Bin laden en evenmin van Harry Potter. Google was nog niet gelanceerd en een digitale zoektocht naar Amazon leverde niks op." Nu is de wereld een "ingewikkeld netwerk van met elkaar verbonden netwerken". "Vandaag is data het grootste bezit. De continue datastroom is tegelijkertijd de grootste uitdaging. Wie in staat is om deze gegevensstroom te beheren, heeft een ongekende macht." WvNoort Wouter van Noort 🤖 Modi spreekt in zijn openingsspeech vooral over de diepe en brede veranderingen door technologieën als AI, big data… https://t.co/cfayNK8hKU 23 januari 2018 @ 10:37 Volgen

Toespraak Modi op punt van beginnen De speech van de Indiase premier Mahindra Modi staat op het punt van beginnen. Hij is de eerste wereldleider die de leden van het World Economic Forum (WEF) zal toespreken. Hij zal naar verwachting de economische rol van India in de wereldhandel benadrukken en zich afzetten tegen China. narendramodi Narendra Modi #IndiaMeansBusiness At Davos, I look forward to sharing my vision for India’s future engagement with the international community. @wef 21 januari 2018 @ 13:00 Volgen De Indiase economie zal in 2018 de snelst groeiende economie wereldwijd zijn, zo voorspelde het IMF onlangs in de World Economic Outlook. Sinds Modi in 2014 verkozen werd groeit de economie van het land jaarlijks met zo'n 7 procent. Er zijn echter ook bedreigingen en uitdagingen die de premier het hoofd moet bieden: India heeft te kampen met extreme vergiftiging en inkomens- en genderongelijkheid.

Grootste bedreiging voor stabiliteit: klimaatverandering Hét bezoek waar iedereen naar uitkijkt is dat van Donald Trump. Hij is de eerste Amerikaanse president sinds Bill Clinton die het Davos-forum bezoekt. Trump zal vrijdag zijn speech houden. "Het zou goed zijn als Trump in Davos aantoont dat er een rol is weggelegd voor internationale samenwerking”, zei Richard Samans, bestuursvoorzitter van het World Economic Forum (WEF) onlangs tegen NRC. Ongetwijfeld zal daarbij ook het onderwerp klimaatverandering hoog op de agenda staan. Die wordt namelijk door 745 WEF-leden als grootste bedreiging voor de wereldwijde stabiliteit gezien. In Davos zitten ze met Trump om tafel. Lees ook: World Economic Forum: klimaatverandering grootste bedreiging

Wie zijn er namens Nederland aanwezig? Zoals eerder geschreven zijn er zo'n 2.500 politiek leiders, ceo's en andere invloedrijke personen uit de economie aanwezig. Zakenblad Quartz zette alle aanwezigen op een rijtje. Zo is in één overzicht te zien wie welk land vertegenwoordigt. De aanwezigen per continent. Quartz Namens Nederland zijn onder meer aanwezig: Premier Mark Rutte en de ministers Zijlstra (Buitenlandse Zaken), Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking), Hoekstra (Financiën) en Bruins (Medische Zorg en Sport)

Oud-eurocommissaris Neelie Kroes

Nobelprijswinnaar voor de Scheikunde Ben Feringa

CEO Dick Boer (Ahold Delhaize)

CEO Alexander Wijnaendts (Aegon)

CEO Frans van Houten (Philips)

CEO Paul Polman (Unilever)

Bestuursvoorzitter Kees van Dijkhuizen (ABN Amro)

Bestuursvoorzitter Ralph Hamers (ING) Ook koningin Maxima is aanwezig. Zij is er echter niet namens Nederland maar namens de Verenigde Naties waar ze pleitbezorger is voor zogeheten inclusieve financiering voor ontwikkeling.

Wat kunnen we verwachten in Davos? Met 2.500 conferentiedeelnemers, waaronder meer dan zeventig regeringsleiders, heeft het World Economic Forum dit jaar een indrukwekkende deelnemerslijst. Met het thema van dit jaar "een gedeelde toekomst in een versplinterde wereld" belooft het een weinig hoopvolle bijeenkomst te worden. Namens NRC is Wouter van Noort is aanwezig bij de conferentie. Lees hier onze voorbeschouwing: De elite voelt de grond onder zich schuiven