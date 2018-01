Celstraffen tot 16 jaar cel geëist in martelingszaak

Jaap S. (29) en Lionel van G. (25), de hoofdverdachten in de zaak rond een serie martelingen op Goeree-Overflakkee in 2016, hebben dinsdag zestien jaar cel tegen zich horen eisen. Het Openbaar Ministerie (OM) beschuldigt hen van wedderrechtelijke vrijheidsberoving, mishandeling, verkrachting en poging tot doodslag.

S. en Van G. zouden in de zomer van 2016 drie mannen hebben gemarteld en gefolterd. Het eerste slachtoffer meldde zich in augustus dat jaar bij de politie. De man had verwondingen over zijn hele lijf en zei dat hij wekenlang was gemarteld. Het gebeurde in zijn ouderlijk huis in Sommelsdijk, terwijl zijn ouders op vakantie waren.

Gruwelijke martelingen

De officier van justitie somde dinsdag in de Rotterdamse rechtbank de gruwelijkheden op die de verdachten aanrichtten bij het slachtoffer. Ze duwden hem met zijn hoofd in afwaswater tot hij bijna verdronk. Ze sloegen en verkrachtten hem met een honkbalknuppel. Ze beschoten hem met een airsoftwapen. Ze voerden hem uitwerpselen. En ze dwongen hem seks te hebben met de homoseksuele buurman van Denise K., de vriendin van Jaap S.

Pas twee maanden later durfde de man aangifte te doen. Verdachten S. en Van G. hadden volgens hem gedreigd zijn vader te vermoorden en zijn moeder te verkopen als prostituee wanneer hij zijn mond voorbij zou praten.

Via de verklaring van het eerste slachtoffer kwam de politie ook de andere twee slachtoffers op het spoor. Een van hen moest met zijn tong de badkamer schoonmaken van het huis van Jaap S. in Oude Tonge en werd bewerkt met een stroomstootwapen. De derde man werd vastgebonden met tape en bedreigd met het uitsnijden van zijn tong, nadat een ruzie was ontstaan om drugs en geld.

Pedofielenhaat

Bij de eerste twee slachtoffers ging het S. en Van G. volgens justitie om de vermeende pedofiele neigingen van de mannen. In appjes spraken de verdachten van het “NK pedotrappen”. Het eerste slachtoffer zou zijn nichtjes hebben misbruikt, een vergrijp waar hij een paar jaar geleden voor is vrijgesproken. Bij het andere vonden ze foto’s van meisjes in lingerie op zijn telefoon. De politie heeft geen aanwijzingen dat er daadwerkelijk sprake was van kinderporno.

Tegen Tommie M. (27), die volgens justitie een grote rol speelde bij de mishandeling van het tweede en derde slachtoffer, eiste de officier van justitie een celstraf van zes jaar.

Bewijsmateriaal is er volgens het OM genoeg. S. heeft telefoongesprekken opgenomen waarin hij praat over het geweld. Het airsoftwapen is gevonden, net als de honkbalknuppel, met daarop het DNA-materiaal van daders en slachtoffers. En veel mishandelingen werden gefilmd door medeverdachte Jerry den B. (45), die dinsdag veertig maanden cel, waarvan tien voorwaardelijk, tegen zich hoorde eisen.

Meerdere getuigen hebben volgens justitie verklaard dat S. en Van G. zichtbaar genoten van de folteringen. S. werkte niet mee aan een onderzoek in het Pieter Baan Centrum. Daardoor zijn er nog veel vragen over zijn “sadistisch en seksueel afwijkend gedrag”, aldus de officier. “Ik maak me veel zorgen over herhalend gedrag, want hij wil niet behandeld worden.”

‘Onoprechte verdachte’

Van G. zei in de rechtszaal dat hij zelf ook een slachtoffer was. Hij “sloeg dicht” op het moment van de mishandelingen en was naar eigen zeggen bang voor S.. De officier geloofde hem niet. Volgens hem probeert Van G. de schuld bewust af te schuiven. “Hij heeft zichzelf in verhoren veelvuldig tegengesproken. Zelden heb ik een verdachte gezien die zo onoprecht overkomt als Van G..”

De aanklager vroeg mildere straffen voor twee andere verdachten, die bij een aantal van de folteringen aanwezig waren en er een aantal keer aan meededen. Denise K. (28) moet van het OM honderd uur taakstraf krijgen. Tegen Richard B. (28) eiste justitie 180 dagen cel, waarvan 141 voorwaardelijk. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.