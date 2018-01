Achttien jaar cel voor moord op Koen Everink

Voormalig tenniscoach Mark de J. is dinsdag door de rechtbank in Utrecht veroordeeld tot achttien jaar gevangenisstraf voor het doden van zakenman Koen Everink. Volgens de rechter is de 30-jarige De J. schuldig aan moord. De straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie (OM).

Everink werd in maart 2016 doodgestoken in zijn woning in Bilthoven. Hij was door tientallen messteken omgebracht. Zijn toen zesjarige dochtertje trof hem dood aan in de keuken. Drie weken later werd Mark de J. aangehouden. De Rotterdammer was de avond voor de vondst van het levenloze lichaam nog op bezoek bij het slachtoffer.

Bloedsporen

In de auto van De J. werden bloedsporen van Everink gevonden. Tevens werd zijn DNA aangetroffen op een mes dat bij het lichaam werd gevonden. Volgens de rechter heeft De J. Everink op “gruwelijke wijze” in zijn eigen woning van het leven beroofd.

“Bij het opleggen van de straf heeft de rechtbank er uitdrukkelijk rekening mee gehouden dat de verdachte tot zijn afschuwelijke daad is gekomen terwijl hij wist dat het zesjarige dochtertje van Everink boven in haar bed lag”, schrijft de rechtbank.

Leningen

De J. en Everink lagen met elkaar in de clinch vanwege grote geldbedragen die De J. eind 2015 van het slachtoffer had geleend. Volgens getuigen was De J. slordig met het terugbetalen van deze leningen, die hij gebruikte om te gokken. Aan één van de leningen was door verdachte een vervalste borgstelling door zijn ouders verbonden, stelde het OM eerder. Hij had een gokschuld van ruim 80.000 euro.

Zelf heeft De J. altijd ontkend dat hij iets met de dood van Everink te maken heeft. Hij zou kort na zijn vertrek bij Everink, op de bewuste avond in maart 2016, zijn ontvoerd. Dat zou gebeurd zijn door vier mannen die hem al langer bedreigden. Zij zouden Everink hebben omgebracht. De J. was niet bij de uitspraak aanwezig.

‘Stampvol’

RTV Utrecht-verslaggever Riks Ozinga meldde op Twitter dat het tijdens de uitspraak “stampvol” was in de rechtszaal: “Mensen die er niet bij kunnen moeten het in een andere ruimte volgen. Dat zijn er veel.”