Vergeet De slimste mens en Eén tegen 100, speel zelf mee met HQ

‘Are you ready spaghetti?” vraagt de überhippe quiz daddy Scott Rogowsky aan de deelnemers van de alleen via een app te spelen kennisquiz HQ Trivia. Rond de miljoen mensen doen momenteel mee, zoals in de linkerbovenhoek van het scherm valt te controleren. Twee keer per etmaal, om 21.00 uur en 3.00 uur Nederlandse tijd, presenteert de voormalige stand-up komiek (een soort Ken van Barbie, maar dan met flodderige stropdas en zorgvuldig getrimd baardje, dat bijna aangeplakt lijkt, leeftijd geheim, maar voor in de dertig) zijn volgers twaalf driekeuzevragen.

Wie ze allemaal goed heeft beantwoord, deelt mee in de pot van (meestal) 2.000 dollar. Dus als dat er bijvoorbeeld 100 zijn, is de winst 20 pietermannen, Brangelina’s, David Bowies, of welke andere naam Scott ook maar dit keer weet te verzinnen. Deelname is vooralsnog kosteloos, mits je de gratis app binnenhaalt op iPhone of Android.

Wie binnen 10 seconden niet het juiste antwoord geeft, is af. Transparant als dit format is, kun je direct na elke vraag zien, hoeveel mensen welke keuze gemaakt hebben. Scott weet wel raad met wat hij een savage question (’woeste vraag’) noemt: daar gaan weer 263.000 losers: bye bye, cheerio, zie je morgen graag weer terug!

En die wrede vragen zijn er volop. Het begint altijd heel simpel: wie is een kungfu-ster: Stan Lee, Spike Lee of Bruce Lee? Maar al heel snel volgen de vieze instinkers. Het formaat lijkt wel wat op onze tv-quiz Eén tegen 100, waar af en toe spelers op het verkeerde been worden gezet. Bij HQ Trivia is dat schering en inslag: als je moet gokken, kies dan het meest contra-intuïtieve antwoord. Welke firma heeft geen vrouwelijke ceo: Mattel, Revlon of IBM? Natuurlijk het cosmeticaconcern Revlon.

Vijf voorbeelden van vragen van HQ:

Vileine pias als quizmaster

Wat HQ verslavend leuk maakt is dus niet de kans op cashprijzen, want die is zeker voor niet-Amerikanen minimaal. Het is me tot nu toe zelfs niet gelukt voorbij vraag 7 te geraken.

De aantrekkelijkheid zit in de interactiviteit en het lineaire karakter: een miljoen mensen kijken live op hetzelfde moment naar een vileine pias, die ze alle hoeken van de kamer laat zien. Hier geen mededogen met de verliezers, zoals je dat op televisie meestal ziet: „Wat jammer, je deed zo je best en was toch een eind op weg…”

NEDERLANDSE QUIZ IS TV VOOR 60+’ERS HQ lijkt het actieve antwoord op de kennisquiz; voor jonge kijkers die willen meedoen en niet passief willen kijken naar een tv-programma. De kennisquiz op televisie is - in elk geval in Nederland - een genre voor oudere kijkers. Een populair genre weliswaar, blijkt uit gegevens van Stichting Kijkonderzoek (SKO), maar een programma vooral voor 60+-ers. SKO analyseerde op verzoek van NRC de kijkcijfers en de leeftijden van kijkers naar vijf populaire kennisquizzen op de Nederlandse tv: 2 voor 12 (BNNVARA), Met het mes op tafel (MAX), Per seconde wijzer (BNNVARA), De slimste mens (KRO-NCRV) en Eén tegen 100 (AVROTROS). De slimste mens, elke werkdag op NPO 2, is de populairste kennisquiz met gemiddeld 1,45 miljoen kijkers. Daarna volgt Eén tegen 100 (1,39 miljoen) en 2 voor 12 (1 miljoen). Van alle quizzen - behalve Eén tegen 100, de meest ‘showy’ kennisquiz - stegen de kijkcijfers de afgelopen drie jaar. Kennisquizzen lijken een genre te zijn dat mensen nog graag kijken op tv. Mogelijk ondervindt het genre ook minder concurrentie van video-on-demanddiensten als Netflix en Videoland. Kijkers naar de vijf populairste kennisquizzen van Nederland zijn gemiddeld 61,4 jaar oud. In de afgelopen drie jaar is de kijker gemiddeld (iets) ouder geworden (2015: 60,5 jaar). De gemiddelde quiz-kijker is circa 10 jaar ouder dan de gemiddelde kijker naar NPO 1 en even oud als de NPO 2-kijker. De slimste mens trekt de jongste kijkers (gemiddeld 60,3 jaar). Van de 1,45 miljoen kijkers waren gemiddeld 137.000 kijkers (9,5 procent) onder de 34 jaar. Mogelijk draagt het feit dat alle quizzen tegenwoordig ook populaire apps hebben bij aan de toegenomen belangstelling.

Vergeleken met het ‘je bent de zwakste schakel, tot ziens’ van Chazia Mourali in de verdwenen quiz De zwakste schakel is The Big Rogowsky een soort Dzjengis Khan, zonder enige genade.

Dat past meer bij de competitiviteit van de jonge generatie, die wel wil quizzen, zolang het maar niet oubollig wordt. De toon van HQ Trivia is helemaal die van de millennials: geen flauwekul, wel gezelligheid, maar je moet je wel willen onderscheiden.

Onder leiding van hopman Rogowsky is er zelfs op je telefoon een mogelijkheid om wereldwijd rond hetzelfde kampvuur te zitten. Dat is bijzonder, want tot nu toe dienden apps vooral om je zo individueel mogelijk en in je eigen tijd op de buitenwereld te richten.

Je hoeft niet twintig uur te wachten

De terugkeer naar een live-gebeurtenis vormt een slimme trendbreuk, op precies het juiste moment. Bijna alle Nederlandse kennisquizzen op tv – vaak al maanden geleden opgenomen – hebben een app uitgebracht, waar je tegen vrienden of willekeurige tegenstanders kunt spelen. Het probleem is vaak dat die net op andere tijden beschikbaar zijn dan jijzelf. Als je twintig uur moet wachten op de inzet van je tegenspeler in Met het mes op tafel, dan is de lol er snel af.

HQ is dus een rage aan het worden. Er wordt beweerd dat op sommige kantoren de pauzes worden afgestemd op het kwartiertje Scott in de middag (3PM Eastern Time).

Het grootste gevaar voor HQ is, zoals bij elke quiz, het vermoeden van gesjoemel. Leve de transparantie, opener dan dit kan het niet worden. Maar wie zegt ons dat die cijfertjes allemaal kloppen, en dat de reacties onderin het scherm niet door bots worden gegenereerd?

Scott, in alle opzichten een typische New Yorker die ook af en toe een Jiddische uitdrukking erin gooit, beweert rustig dat hij ’s middags in Montana presenteert en ’s avonds in Virginia. Dan zou hij het grootste deel van zijn tijd in vliegtuigen moeten doorbrengen. Ik denk dat het eerder een metafoor is voor het wonder van de universele aanwezigheid in het globaal-digitale tijdperk.