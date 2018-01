Zo bespaar je slim op je bruiloft

Word het eens Elke maandag de beste stukken over zelfverbetering en levensvragen. Stuur mij NRC Slim Leven „Maak allereerst los van elkaar een lijstje met dingen waar jullie trouwdag aan moet voldoen en wat alles ongeveer mag kosten”, adviseert ‘weddingplanner’ Wiesje Hallewas. Als je niet op één lijn zit, wordt het lastig plannen. Spreek dus duidelijk je verwachtingen uit: waar wil je wel op besparen en waarop zeker niet? Houd ook in je achterhoofd: verwar geld niet met liefde. Liefde komt uit je hart, niet van je bankrekening. Dus heb er lak aan dat jouw bruiloft misschien minder kost dan die van de mensen in je omgeving.

Trouw op ‘madiwodo’ Vind je een sobere trouwceremonie geen probleem, trouw dan gratis. Wetgeving uit 1879 maakt dat mogelijk. Gemeenten zijn verplicht om, afhankelijk van het aantal inwoners, een of meerdere keren per week mensen de gelegenheid te bieden kosteloos te trouwen. Bij veel gemeenten kan dit op maandag. Houd wel rekening met een wachtlijst, en een trouwboekje (niet verplicht) dat wél een paar tientjes kan kosten. Eventueel kun je ervoor kiezen de ceremonie daarna nog eens uitgebreid over te doen, met een bekende als niet-officiële trouwambtenaar, in het bijzijn van al je dierbaren. Het is bovendien handig zo’n officieuze ceremonie (met aansluitend feest) op een maandag, dinsdag, woensdag of donderdag te plannen, omdat trouw- en feestlocaties op die dagen voordeligere tarieven hanteren. De vrijdag is de populairste en vaak duurste dag om te trouwen.

Vergeet ‘officiële’ feestlocaties Over de feestlocatie gesproken: dat is doorgaans de grootste kostenpost. Je kunt daarop besparen door ‘officiële’ locaties links te laten liggen. Nina van Houten en haar man Thomas gaven in mei 2015 bijvoorbeeld slechts 250 euro uit voor hun feestlocatie – exclusief catering. Zij kozen voor een museumboerderij in het Utrechtse dorp Tienhoven. „We hadden gewoon gevraagd of we de boerderij hiervoor mochten gebruiken, dat was nog nooit eerder gedaan”, zegt Van Houten. „Volgens mij wisten de eigenaren niet eens dat ze wel meer hadden kunnen vragen.” Weddingplanner Svetlana Nelson tipt het feest in eigen tuin te houden, als je daar plek voor hebt. Wees dus creatief in de zoektocht naar een locatie, dat kan duizenden euro’s schelen.

Koop geen dingen met ‘trouw’ ervoor „Gebruik je boerenverstand en blijf weg bij trouwwinkels”, adviseert Anne Kruiter, die vorige zomer trouwde met zijn geliefde Tosca Sel en de website trouwkoning.nl beheert. Zo kocht hij geen officieel trouwpak, maar bestelde hij een maatpak voor 450 euro bij een gewone kledingzaak. Daarmee bespaarde hij naar eigen zeggen zo’n 1.350 euro. Sel: „Alles waar ‘trouw’ voor staat kost schrikbarend meer geld.” Zeg in de bloemenzaak daarom ook niet dat je een trouwboeket zoekt, of haal losse bloemen op de markt.

Stroop je mouwen op Wellicht droom je van een bruidstaart van vijf etages van een beroemde patissier. Dat moet je dan misschien gewoon dóen. Maar je kunt ook zelf de mouwen opstropen. „Zelf heb ik twaalf appeltaarten gebakken en daar veel kosten mee bespaard”, zegt Nina van Houten. Rick Hendrix en zijn partner Joost, die in mei vorig jaar met elkaar trouwden, kozen er bewust voor niet alles uit te besteden aan een cateraar: „Bij de kaasboer op de markt kochten we bijvoorbeeld een kaasplank voor honderd man, dat was maar 120 euro.” Ook door slim drank in te kopen kun je veel geld besparen, zegt Anne Kruiter: „Toen bij de supermarkt het bier in de aanbieding was, hebben we de hele winkel leeggekocht.” Per biertje waren ze daardoor slechts veertig cent kwijt.