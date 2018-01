Stichting achter campagne Russische oppositieleider Navalny verboden

Een rechtbank in Moskou heeft maandag de sluiting gelast van de stichting van oppositieleider Aleksej Navalny, die de financiële en juridische motor vormt achter zijn campagne voor de presidentsverkiezingen in maart.

De zaak was eerder deze maand aangespannen door het Russische ministerie van Justitie, dat de stichting beschuldigt van „ernstige” financiële malversaties en van fouten bij de registratie, en het ontvangen van donaties in bitcoins.

Navalny’s campagneleider Leonid Volkov ontkende de aantijgingen en kondigde aan in beroep te zullen gaan tegen de beslissing.

De in 2014 opgerichte stichting, ‘Vijfde tijd van het jaar’ geheten, is cruciaal voor Navalny’s campagne. Zij zamelt donaties in, betaalt de salarissen en toelages van medewerkers en houdt zich bezig met pr. Ook staan huurcontracten van Navalny’s campagnebureaus op naam van de stichting.

De beslissing, indien gehandhaafd, zou het einde kunnen betekenen van de verkiezingscampagne die Navalny voert. Zijn activiteiten zijn een doorn in het oog van de regering, die hem op allerlei manieren de voet dwars probeert te zetten. Eerder werd Navalny uitgesloten van de verkiezingen wegens twee, volgens critici onterechte, veroordelingen. Navalny trekt zich daar echter weinig van aan. Volkov zei dat het werk voorlopig gewoon wordt voortgezet. Zijn juridisch adviseur zei ervan uit te gaan dat de beslissing zal worden ingetrokken.