Paus biedt excuses aan voor opmerkingen over seksueel misbruik

Paus Franciscus heeft excuses aangeboden aan slachtoffers van seksueel misbruik voor ongelukkige opmerkingen vorige week. Tijdens zijn bezoek aan Chili verdedigde hij een Chileense bisschop, die medeplichtig zou zijn aan het misbruik door een pedofiele priester. Zijn uitspraken zouden volgens de paus “velen hebben verwond”, meldt Reuters. Hoewel hij spijt heeft van zijn woordkeuze en toon, hield hij vol dat bisschop Juan Barros onschuldig is.

Het katholieke kerkhoofd sprak de gedeeltelijke mea culpa zondag uit tegenover verslaggevers in het vliegtuig terug naar Rome na een tour in Zuid-Amerika. Bisschop Barros wordt in Chili scherp bekritiseerd omdat hij jarenlang getuige zou zijn geweest van het misbruik door priester Fernando Karadima en er nooit iets tegen heeft gedaan.

Karadima, een voormalig mentor van de bisschop voordat Barros promotie maakte binnen de kerk, werd in 2011 na onderzoek door het Vaticaan schuldig bevonden aan seksueel misbruik van tienerjongens in zijn kerk. Karadima ontkent de aantijgingen. Het Vaticaan nam de priester zijn functie af en ‘veroordeelde’ hem tot een leven van boetedoening en gebed. Een Chileense rechter concludeerde dat er genoeg bewijs was tegen Karadima, maar zei dat het misbruik te lang geleden was om de priester te veroordelen.

Discussie seksueel misbruik

Barros zegt dat hij zich nooit van enig kwaad bewust is geweest. Tijdens het bezoek van de paus aan Chili vroeg een verslaggever donderdag een vraag over het schandaal. “De dag dat ik bewijs zie tegen bisschop Barros, dan zal ik mij uitspreken. Maar er is geen enkel bewijs tegen hem. Het is allemaal laster, duidelijk?” reageerde hij scherp.

Volgens critici ondermijnden de uitspraken van de paus de geloofwaardigheid van de slachtoffers. Franciscus zou hebben laten zien dat hij de discussie rondom seksueel misbruik nog altijd niet begrijpt. De Amerikaanse kardinaal Sean O’Malley distantieerde zichzelf van de uitspraken in een verklaring en zei dat de paus “veel pijn” had veroorzaakt.

Franciscus lijkt zich daar nu in te herkennen. “Ik realiseer me dat het een klap in het gezicht van slachtoffers was. Mijn opmerking was ongelukkig”, concludeert de paus. Verder zei hij dat bisschop Barros al twee keer zijn ontslag had aangeboden, maar dat hij dit had afgewezen. Franciscus: “Ik kan hem niet veroordelen omdat ik niet het bewijs heb en ik er van overtuigd ben dat hij onschuldig is.”