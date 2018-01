Oxfam: rijkste 1 procent bezit nu 50 procent vermogen

Voor het eerst bezit de rijkste 1 procent meer dan de helft van de rijkdom in de wereld. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van ontwikkelingsorganisatie Oxfam Novib naar de kloof tussen arm en rijk. In 2017 had de rijkste 1 procent 50,1 procent van het vermogen, tegen 49 procent een jaar eerder.

De organisatie komt elk jaar met het rapport vlak voor de start van het World Economic Forum in Davos, waar de grootste wereldleiders elkaar ontmoeten. Voor de cijfers over de vermogensverdeling baseert Oxfam zich op de Global Wealth Databook, die de Zwitserse bank Credit Suisse jaarlijks publiceert. Cijfers over het bezit van de allerrijksten haalt Oxfam van het Amerikaanse zakenblad Forbes. Armoedecijfers komen van de Wereldbank.

Rijkste 42 evenveel vermogen als armste 3,7 miljard

De rijkste 42 mensen van de wereld hebben nu evenveel geld als de armste 3,7 miljard mensen, ofwel meer dan de helft van de wereldbevolking. In 2009 waren er nog 380 miljardairs nodig om het vermogen van de armste helft te evenaren.

Het cijfer over 2016 paste Oxfam aan van 8 naar 61, omdat Credit Suisse nieuwe data heeft gebruikt van met name Rusland, China and India. Cijfers van voorgaande jaren worden jaarlijks met terugwerkende kracht aangepast aan de hand van nieuwste rekenmethodes.

Voor zijn onderzoek vergelijkt Oxfam Novib het tweede kwartaal van 2017 met dezelfde periode van een jaar eerder. Het vermogen van eerdere jaren wordt aan de hand van de inflatie omgerekend naar het laatste jaar.

82 procent welvaartsgroei voor rijkste 1 procent

Tussen 2016 en 2017 werd de wereld ruim negen biljoen (9.000 miljard) dollar rijker, maar 82 procent van de extra dollars (7,6 biljoen dollar) kwam bij de rijkste 1 procent terecht. De armste helft van de wereldbevolking zag niets van die welvaartsgroei.

Met de extra 7,6 biljoen dollar voor de allerrijksten zou volgens Oxfam zeven keer de extreme armoede in de wereld kunnen worden verholpen. Bij extreme armoede moeten mensen met minder dan 1,90 dollar per dag rondkomen. Het aantal mensen dat in extreme armoede leeft is sinds 1990 wel gehalveerd.

Het aantal miljardairs groeide naar een recordhoogte van 2.043 (9 van de 10 zijn mannen). Nog nooit kwamen er zo veel miljardairs in één jaar bij (233). Microsoft-oprichter Bill Gates is met zijn geschat vermogen van 86 miljard dollar nog steeds de rijkste.

Nederland

In Nederland voltrok de welvaartsgroei, goed voor 53 miljard dollar, minder scheef. Hier ging 45 procent daarvan naar de rijkste 1 procent.

Van de in totaal tien miljardairs in Nederland is Charlene de Carvalho-Heineken de rijkste. Op dit moment schat Forbes het vermogen van de grootaandeelhouder en directeur van Heineken op 16,6 miljard dollar.

Oxfam ondervroeg ook 70.000 mensen over de ongelijkheid in hun land. Ruim driekwart vindt de kloof tussen arm en rijk te groot. Slechts 58 procent van de Nederlanders vindt dat, de laagste score van alle landen.