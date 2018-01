Vrouwen maakten in artistiek opzicht de dienst uit afgelopen weekend op Noorderslag Festival, de jaarlijkse viering van de Nederlandse popmuziek in de Oosterpoort, Groningen. Op tien podia speelde zich een boeiende editie af, die mannen met gitaren het nakijken gaf. De Popprijs was echter voor de rockband Kensington.