Levenslang voor uit Duitsland ontvoerde Vietnamees

Trinh Xuan Thanh, de Vietnamese zakenman die vorig jaar volgens Duitsland uit Berlijn is ontvoerd door de geheime dienst van zijn vaderland, moet de rest van zijn leven in de cel doorbrengen. Een rechtbank in de Vietnamese hoofdstad Hanoi legde dat vonnis maandag aan hem op in een corruptiezaak rond het staatsoliebedrijf PetroVietnam, waar Thanh directeur was. Hij werd schuldig bevonden aan verduistering, meldt persbureau AP.

Halverwege 2016 kwam Thanh in beeld bij het onderzoek naar fraude bij PetroVietnam, waar onder zijn bewind omgerekend ruim 120 miljoen euro verdween. Hij viel op doordat hij in een dure, luxueuze auto reed. Als lid van de Vietnamese communistische partij moest Thanh er eigenlijk een sobere levensstijl op nahouden. Tijdens het onderzoek meldde hij zich ziek en vertrok naar Duitsland, waar hij asiel aanvroeg.

Eind juli vorig jaar meldde de Vietnamese overheid dat Thanh terug was in Vietnam en zichzelf had aangegeven bij de politie. Al snel rees de vraag of zijn terugkeer vrijwillig was geweest. Getuigen hadden gezien hoe Thanh op klaarlichte dag tijdens een wandeling door het Tiergarten-park in Berlijn, vlak bij zijn hotel, door gewapende mannen in een auto met Tsjechisch kenteken was getrokken.

Het incident veroorzaakte een diplomatieke ruzie tussen Duitsland en Vietnam. Minister van Buitenlandse Zaken Sigmar Gabriel beschuldigde de Vietnamezen van een “ongekende en nooit eerder vertoonde schending van het Duitse en het internationale recht”. Duitsland zette als reactie een inlichtingenfunctionaris van de Vietnamese ambassade het land uit.

Verklaring onder druk

Hanoi ontkende intussen dat er sprake was van een kidnap. Begin augustus verscheen Thanh op de Vietnamese televisie, waar hij verklaarde dat hij naar Vietnam was teruggekeerd om “zijn fouten onder ogen te zien”. Thanhs Duitse advocaat Victor Pfaff geloofde dat hij de verklaring onder druk had gedaan. “Dit zou hij nooit vrijwillig hebben gedaan. Hij was bang voor de gevolgen van een terugkeer naar Vietnam”, zei Pfaff tegen Reuters.

In totaal staan 22 mensen terecht in de corruptiezaak rondom PetroVietnam. Een andere voormalige directeur, Dinh La Thang, werd maandag veroordeeld tot dertien jaar gevangenisstraf. Weer andere verdachten kregen straffen opgelegd die varieerden van negen tot tweeëntwintig jaar cel.

Thanh wordt ook nog beschuldigd van het verduisteren van meer dan 500.000 euro uit een vastgoedproject. Woensdag moet hij opnieuw voor de rechter verschijnen.