Kijkshop vraagt faillissement aan, alle winkels dicht

Kijkshop heeft maandag faillissement aangevraagd. Dat heeft investeerder Björn Serving maandagavond laten weten. Alle zeventig winkels van de keten sluiten hun deuren.

Met het faillissement komen circa vierhonderd medewerkers op straat te staan. Serving zei dat een curator nu moet gaan kijken of een eventuele verkoop dan wel doorstart mogelijk is. Het hoofdkantoor, de filialen en de webshop zijn met onmiddellijke ingang dicht.

Kijkshop kampt al jaren met rode cijfers. Sinds 2014 werd meer dan 20 miljoen euro verlies geleden. Vorig jaar sloot het bedrijf al bijna een kwart van de filialen op instigatie van het Zweedse Listérus & partners, dat het bedrijf in 2015 overnam. Hierna gooide Kijkshop zijn verkoopstrategie drastisch om. Het bedrijf moest worden getransformeerd van winkelketen naar een webshop waar consumenten producten adviseren en verkopen aan andere consumenten.

In augustus haalde Kijkshop nog 1 miljoen euro op bij een crowdfundingactie voor het nieuwe onlineplatform. Afgelopen december stootte de Zweedse investeringsmaatschappij de noodlijdende winkelketen weer af, waarna het in handen van Serving kwam.

45 jaar

De eerste Kijkshop zag in 1973 het levenslicht in Den Bosch. Het indertijd vernieuwende winkelconcept kwam neer op een soort offline webshop. Alle producten stonden uitgestald in vitrines, vergezeld van kaarten met specificaties. De klant kon vervolgens een bonnetje met een artikelnummer invullen, waarna het product kon worden afgerekend en het uit het magazijn kon worden gehaald.

Jarenlang profiteerde Kijkshop van dit innovatieve idee. Het concept sprak niet alleen klanten aan, maar zorgde ook voor een forse besparing op personeelskosten. Het bedrijf nam alleen medewerkers aan voor de balie en het magazijn, maar hoefde bijvoorbeeld geen adviserende personeelsleden door de winkel te laten lopen.

Vergane glorie

Door de jaren heen verloor het concept zijn glans. Daarnaast werd Kijkshop ingehaald door de veranderende winkelwereld. Hoewel het bedrijf flink investeerde in een goede webshop, trok de verschuiving van het shoppen naar online een zware wissel op de fysieke winkelfilialen. Uiteindelijk werd het bedrijfslogo zelfs veranderd in Kijkshop.nl, om zo de onlinefocus van de onderneming te benadrukken. Daarop klaagden medewerkers van de fysieke winkels: zij vonden dat de bedrijfstop hun filialen hiermee als van secundair belang zag.

Er werden wel pogingen gedaan om het gedateerde concept te vernieuwen. Zo werden er producten buiten vitrines geplaatst en bakken en pallets met aanbiedingen in de winkels gezet. Ook stuntten filialen jarenlang met grote ‘Alles moet weg’-campagnes die het uiterlijk hadden van een opheffingsuitverkoop, maar in feite gewone tweewekelijks wijzigende kortingsacties waren. Door passanten de indruk te geven van een faillissementssale hoopte de zaak klanten te lokken.

Op zijn hoogtepunt had de keten meer dan honderd winkels in heel Nederland. Kijkshop was korte tijd met veertien filialen in België actief, maar sloot daar in 2002 de laatste winkels.