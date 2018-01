Kat-en-muisspel gaat door: Puigdemont in Kopenhagen

Het kat-en-muisspel tussen de Spaanse justitie en Carles Puigdemont gaat maar door. De afgezette regiopresident van Catalonië reisde maandag vanuit zijn ‘schuilplaats’ in Brussel voor een conferentie naar de Deense hoofdstad Kopenhagen, waarna de Spaanse aanklager het hooggerechtshof verzocht een Europees arrestatiebevel uit te vaardigen. Op dezelfde dag stelde het Catalaanse parlement Puigdemont voor als nieuwe regiopresident.

Het was de eerste keer sinds zijn vlucht uit Spanje dat Puigdemont België verliet. De Spaanse rechter Pablo Llarena verdenkt hem van rebellie, opruiing en malversaties met geld. Hij vaardigde eerder een Europees arrestatiebevel uit tegen Puigdemont, maar trok dat later in. De rechter vreesde dat Puigdemont vervolging voor rebellie zou kunnen ontlopen omdat dit begrip in het Belgische strafrecht niet bestaat. Llarena zag er ook nu geen heil in Puigdemont in Denemarken te laten oppakken.

Zo kon Puigdemont zonder problemen van Charleroi naar Kopenhagen vliegen om op een conferentie over de situatie in Catalonië te spreken. Puigdemont kon daar echter niet garanderen dat hij op 31 januari weer als regiopresident zal worden geïnstalleerd.