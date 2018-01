Amazons supermarkt scant ook je huidskleur

Een winkel die de huidskleur van zijn klanten controleert, ze volgt met camera’s en afluistert met microfoons. Als dit je gedroomde shopping-ervaring is, kun je vanaf deze week terecht in Seattle. Daar, op 7th Avenue 2131, zit Amazon Go, de kassaloze winkel die Amazon nu voor het algemene publiek opent.

Bij de Amazon Go hoef je niet zelf je boodschappen te scannen; de supermarkt scant jou. In het plafond waakt een surveillancesysteem van camera’s en dieptesensoren. In de winkelschappen zitten weegschalen en drukmeters en volgens het Amazon-patent kunnen er ook microfoons gebruikt worden. Handig als je hardop staat te twijfelen tussen een broodje gezond of tonijnsalade. De winkel kan zelfs je huidskleur vastleggen, om te controleren wat welke hand, van welke klant, in welke mand stopt.

“For example, image analysis may be performed on the first image to determine a skin tone color of the user’s hand and pixels including that color, or a range of colors similar to the identified skin tone color, may be identified to represent the user’s hand.” (Amazon patent)

Amazon vergelijkt deze ‘most advanced shopping technology’ met die van een zelfrijdende auto die de informatie van een hele reeks sensoren samenvoegt. Zoals de robotauto het verkeer om zich heen in kaart brengt, houdt Amazon Go het winkelverkeer in de gaten.

Just Walk Out Shopping heet het. Je wandelt binnen en scant de Amazon Go-app op je telefoon, grijpt wat van de schappen en wandelt naar buiten. Zodra je een pak muesli optilt, telt dat als een aankoop. Zet je de muesli weer terug, dan verdwijnt de aankoop weer van je virtuele winkelmandje. Als je de winkel uitloopt wordt de rekening opgemaakt.

Promotievideo van Amazon Go - de tekst gaat verder onder de video:



Aankoopgedrag

Het spervuur aan sensoren moet de indruk wekken dat het systeem zo accuraat is als Amazon belooft. Om echt betrouwbaar te worden is training van de algoritmes nodig. Je aankoopgedrag wordt namelijk gebruikt om beter te kunnen ‘gokken’ welk product je kocht. Als al die sensoren het er niet over eens zijn of je nou mosterd of ketchup pakte, kijkt Amazon of je in het verleden al eerder ketchup kocht.

Amazon Go is geen winkel zonder personeel. Er staat iemand de leeftijd te controleren bij de alcoholische dranken, er zijn mensen die de schappen vullen, broodjes smeren en dolende klanten de weg wijzen. Door kassamedewerkers overbodig te maken kan de supermarkt een paar procenten op personeelskosten besparen om de krappe marges in de levensmiddelenhandel op te schroeven.

‘Geen rijen, geen kassa’s’ is volgens Amazon de ultieme wens van de klant, maar de enige die er echt baat bij heeft is de winkelier zelf: minder kosten, volledige inzage in je koopgedrag. De supermarkt verandert in een surveillancestaat en de klant betaalt de prijs.

Amazon blijft verantwoordelijk

Eén voordeel: Amazon blijft verantwoordelijk voor de kassabon. Dat is beter geregeld dan bij de zelfscankassa, zoals we die in Nederland kennen. Daarbij wordt de verantwoordelijkheid op de klant afgeschoven. Maak je daarbij een fout – expres of per ongeluk – dan staat dat gelijk aan diefstal.

Anoniem boodschappen doen is er al lang niet meer bij. Mijn Jumbo en Lidl hangen vol met bewakingscamera’s en Albert Heijn weet precies op welke bonussen ik zit te wachten. Amazons technische hoogtepunt, het koppelen van al die data, is echter een dieptepunt als het gaat om je privacy.

