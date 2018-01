‘Ik eet heel veel, dus mijn boodschappenrekening is hoog’

IN

‘Ik ben altijd gek geweest op pindakaas en at het al jaren op verschillende manieren, bijvoorbeeld met banaan, sambal of komkommer. Anderhalf jaar geleden zag ik meer mogelijkheden en begon ik de winkel. Vanaf dag één is het een feestje om hieraan te werken. Klanten zijn heel enthousiast en ik heb een heel leuk team mensen met wie we telkens op zoek gaan naar nieuwe smaken.

„Het is niet de eerste keer dat ik een eigen bedrijf begin. Ik heb fulltime op de boerderij van mijn ouders gewerkt, maar begon in 2012 samen met mijn beste vriend de eerste saladebar van Amsterdam. Ik sliep in het opslaghok om maar zoveel mogelijk aan de zaak te kunnen trekken, maar toch liep dat avontuur slecht af. Ook een groente- en fruitbedrijf dat ik in Colombia met een vriend probeerde op te zetten, mislukte. Ik heb daardoor geleerd realistisch te blijven. Iedereen aan de salade, wat eens mijn streven was, gaat je niet lukken. Het is simpelweg niet wat iedereen wil.

„Met De Pindakaaswinkel gaat het goed, maar ik investeer alles in het bedrijf. Mijn geld verdien ik nu met het werk op de boerderij, die loopt al heel lang heel erg goed. Ik vind niet dat ik per se veel verdien, gezien het risico dat je als ondernemer loopt. We telen onder meer spinazie, wortels en aardappelen. Er is vooral veel werk in de zomer en het najaar. In de winter is het in de winkel juist druk, dus dat sluit mooi op elkaar aan.”

Vaste lasten: woonlasten (1.600 euro, deels ook voor de winkel), verzekeringen (120 euro), mobiele telefoon (30 euro), boodschappen (500 euro), sportschool (30 euro), katten (80 euro), goede doelen (50 euro) Laatste grote aankoop: motor (2.000 euro) Sparen: niet voor mij persoonlijk, voor het oprichten van een stichting voor natuurbescherming

Inkomen: 4.500 euro netto

UIT

‘Ik doe zo min mogelijk aan verzekeren, ik ben niet zo angstig dat me iets overkomt. Ik heb daarom alleen een zorgverzekering met een hoog eigen risico. Ik denk altijd: als ik ziek word en ik kan niet meer werken maar nog wel nadenken, dan vind ik wel een manier om rond te komen. En als ik ziek word en niet meer in staat ben na te denken, dan maak ik het ook niet echt meer mee dat ik niks heb, dus is het ook niet zo erg.

„Waar ik wel graag geld aan uitgeef is eten en sporten. Vooral van boodschappen maakt het niet uit wat het kost. Ik koop het liefst biologisch-dynamische voeding, dus dat tikt aan. Ik vind biologische-dynamische groente en fruit veel lekkerder. Bovendien heb ik een gevoelige maag en ik heb het idee dat ik daarom beter voedsel kan eten van meer natuurlijke kwaliteit. Ik eet heel veel, want ik beweeg veel, dus mijn boodschappenrekening is vrij hoog.

„Mijn katten kosten maandelijks ook relatief veel. Het zijn twee Bengalen, twee echte juffertjes, en ze eten zeker niet elke brok die je ze voorschotelt. Daar stond ik in het begin wel even van te kijken, op de boerderij hebben we namelijk een kat die alles eet. Maar deze twee willen alleen specifiek voer en dat is natuurlijk ook prijzig. Maar dat heb ik er wel voor over, want het zijn leuke beesten en ze zorgen ervoor dat de muizen wegblijven.”