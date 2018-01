Het wordt de komende jaren spannend in de brillenindustrie

Zou Theo Kiesselbach, toenmalig topman van GrandVision, gevloekt hebben op 16 januari vorig jaar? De twee grootste concurrenten van de brillenketen, het Franse Essilor en het Italiaanse Luxottica, maakten die dag bekend voortaan samen verder te willen gaan, waarmee een mondiale brillenmoloch zal ontstaan.

Tenminste, als de Europese Commissie eind februari haar goedkeuring geeft aan de fusie. Gaat het door, dan maakt de wereld kennis met een keten die eigen merken als Ray-Ban in eigen winkels verkoopt (Luxottica), én de glazen van die brillen zelf maakt (Essilor). Gezamenlijke omzet: 15 miljard euro. Aantal werknemers: meer dan 140.000.

GrandVision, eigenaar van Pearle en EyeWish, is na de Fransen en de Italianen de huidige nummer drie van de brillenwereld, maar draait een omzet die vijf keer zo klein is als het aanstaande EssilorLuxottica. Deze woensdag publiceert het zijn voorlopige jaarcijfers. Moeten ze zich op het Haarlemmermeerse hoofdkantoor zorgen maken over de aanstaande fusie?

Vooral VS

Dat valt wel mee, zegt analist Fernand de Boer van de Belgische bank Degroof Petercam. Ga maar na: Luxottica is met zijn negenduizend vestigingen vooral vertegenwoordigd in de Verenigde Staten. In winkels als LensCrafters verkopen ze daar voornamelijk zonnebrillen. GrandVision, aan de andere kant, heeft het gros van zijn zevenduizend opticiëns in Europa staan. Ruim 85 procent van de 3,3 miljard euro omzet van vorig jaar draaide het in dit continent. Daarbovenop zijn het vooral normale brillen die ze verkopen. Elkaar tegenkomen doen de twee dus niet, zegt De Boer. Althans, voorlopig.

Maar op lange termijn willen ze beide groeien. Dat betekent: GrandVision in zonnebrillen en in de VS, EssilorLuxottica in gewone brillen en in Europa. En ja, dan krijgen ze onvermijdelijk met elkaar te maken, zegt De Boer. Het opnemen tegen zo’n kapitaalkrachtige keten zal niet makkelijk worden voor GrandVision. Dus of de fusie nadelig is? Op de korte termijn: nauwelijks, zegt De Boer. Op de lange termijn: mogelijk.

Maar analist Alan Vandenberghe van KBC Securities zegt het omgekeerde: nauwelijks op de lange termijn, mogelijk op de korte. In eerste instantie krijgt GrandVision namelijk te maken met een bijzonder stevige gesprekspartner. GrandVision en EssilorLuxottica mogen dan wel concurrenten zijn, ze zitten ook met elkaar om de tafel. Naast eigen merken verkoopt EyeWish ook Ray-Bans. Dat doen ze nu al, maar als de fusie doorgaat onderhandelt GrandVision over de prijzen van die Ray-Bans met een twee keer zo grote producent. En die producent, zegt Vandenberghe, zit dan bijzonder lekker in zijn stoel. Het is te verwachten dat hij om hogere prijzen voor zijn luxe zonnebrillen gaat vragen.

Eigen merk

Maar dan de lange termijn. GrandVision heeft geanticipeerd op de nieuwe combinatie EssilorLuxottica, zegt Vandenberghe. De strategie van de keten is om lenzen, brilglazen en monturen van andere merken zoveel mogelijk uit zijn winkels te houden. Lenzen verkopen ze al alleen maar van eigen makelij, brilglazen en monturen werken ze naartoe. „Al zullen ze nooit alleen nog maar monturen van eigen merk gaan verkopen”, zegt Vandenberghe. Ray-Bans blijven nodig om mensen naar de winkels te lokken. Maar met deze strategie zijn ze uiteindelijk wél minder afhankelijk van de Essilors en Luxottica’s van deze wereld, zegt de analist.

Voormalig topman Kiesselbach vloekte vorig jaar misschien om de aanstaande fusie, de meningen over de gevolgen zijn verdeeld. En de zorgen zijn niet meer voor hem. GrandVision staat nu onder leiding van Duitser Stephan Borchert. Die volgde hem per 15 januari op.