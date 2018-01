Heel Holland verkiesbaar in maart

De campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen lijkt begonnen. Landelijke partijleiders trekken de aandacht, maar ook BN’ers doen volop mee. En een burenruzie rond de Hofvijver.

IN DEN LANDE: Het was nog wat voorzichtig, maar dit weekend is de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart begonnen. Partijleiders trokken het land in: de één voor een borrel, de ander met wat groene ballonnen, weer een ander om een boom te planten. Want hoezeer ze in Den Haag ook benadrukken dat raadsverkiezingen vooral ráádsverkiezingen zijn, elke partij weet dat de landelijke impact van winst of verlies groot is. En dus begon voor de partijleiders een lang rondje langs de velden, waar ze vooral over landelijke thema’s tekst en uitleg moesten komen geven. In Zwolle kreeg D66-leider Alexander Pechtold bijvoorbeeld vooral vragen over Lelystad Airport, en wat door de aanwezigen de “sleepwet” werd genoemd.

Wel/geen protest: De PVV houdt een “protesttour” door Nederland, maar net als het aantal gemeentes waarin de partij meedoet, is ook het aantal etappes van die tour nog onbekend. In Rotterdam trotseerden zaterdag enkele honderden mensen van divers pluimage de kou. Geert Wilders zelf was na een kwartier weer verdwenen. Op lokaal niveau kan de PVV overigens samenwerken met het CDA, liet Sybrand Buma weten. Niet iedereen in zijn partij is het daarmee eens: op Twitter spraken lokale CDA’ers zich er direct tegen uit, onder wie een Almeerse wethouder en een Limburgse burgemeester.

De nieuwe SP? Voor de SP zijn de komende verkiezingen de eerste proef voor partijleider Lilian Marijnissen. Ze leek op het partijcongres zaterdag nog een tikje onwennig, al stak ze inhoudelijk een gebruikelijk verhaal af. Voor discussie over de inhoudelijke koers was zaterdag geen ruimte, waardoor een sluimerend debat over migratie en vluchtelingenopvang in de kiem werd gesmoord. Eén prominent partijlid lijken ze om nog onduidelijke reden verloren te zijn: het AD meldt dat oud-Kamerlid Harry van Bommel zijn lidmaatschap zou hebben beëindigd.

HEEL HOLLAND VERKIESBAAR: Het aantal min of meer bekende Nederlanders dat als lijstduwer bij de aanstaande verkiezingen meedoet is opvallend groot. De lijsten zijn nog niet compleet en we zien nu al een radiodj, een zanger, een darter en een Hollands bakster met politieke ambities. Tom-Jan Meeus constateerde zaterdag: bekendheid lijkt steeds meer een voorwaarde voor politiek succes. Vooral de VVD doet het wat dat betreft goed. Hun fractievoorzitter Klaas Dijkhoff, die eerder al een sterrenstatus kreeg bij televisiequiz De Slimste Mens, krijgt midden in de campagnetijd een uur zendtijd bij College Tour. Oud-minister en nu Kamerlid Jeanine Hennis mag zich op een ander gebied profileren: Defensie maakte dit weekend bekend dat ze is aangesteld als reservist.

GOEDE BUUR I: Tussen de gebouwen zit maar een klein strookje water, maar het contact tussen het Torentje en het Mauritshuis lijkt niet optimaal. Premier Mark Rutte sprak zich vrijdag fel uit over het museum, net als overigens CDA-leider Sybrand Buma: het museum had een borstbeeld van naamgever Johan Maurits niet mogen verwijderen. In Buitenhof wees de directeur van het museum de politici terecht: van verwijdering was helemaal geen sprake. En dus moest Rutte zijn woorden in een tweet terugnemen. Hij belooft het bruggetje snel over te steken.

GOEDE BUUR II: In Duitsland stemde het partijcongres van de SPD gisteren vóór het voortzetten van de formatieonderhandelingen met de CDU/CSU. Zeker is een nieuwe coalitie nog lang niet, maar een stapje dichterbij is de nieuwe regering onder Angela Merkel wel. Het akkoord kan ook voor Nederland grote gevolgen hebben. De twee partijen spraken eerder af een ambitieuze Europa-politiek te gaan volgen, in een paragraaf die bijna het tegenovergestelde bepleit dan wat er in het Nederlandse regeerakkoord staat.

QUOTE VAN DE DAG

“Ik ga ervan uit dat in ieder geval de leden van de Eerste Kamer zich ernstig achter de oren krabben over deze gratuite beschimping van staatsrecht en Grondwet.”

VVD-burgemeester van Dordrecht Wouter Kolff sluit zich niet aan bij het standpunt van de Kamerfractie van zijn partij wat betreft de benoeming van burgemeesters.