Miljardendeal Sanofi in VS

De Franse farmareus Sanofi neemt het Amerikaanse biotechbedrijf Bioverativ over voor 11,6 miljard dollar (omgerekend 8,1 miljard euro). Bioverativ ontwikkelt geneesmiddelen voor zeldzame bloedziektes, zoals hemofilie. Sanofi biedt 105 dollar per aandeel in contanten, 64 procent boven de slotkoers van Bioverativ afgelopen vrijdag.

Die koers van 64,11 dollar was al een record voor het bedrijf in Massachusetts, dat zich vorig jaar afsplitste van het grotere Amerikaanse biotechnologieconcern Biogen. Bioverativ boekte in 2016 een omzet van 847 miljoen dollar, vooral afkomstig van twee nieuwe geneesmiddelen tegen hemofilie. Bioverativ en Sanofi schatten in een persbericht de markt voor hemofiliegeneesmiddelen op 10 miljard dollar wereldwijd.

In een tweede deal op één dag kondigde het Amerikaanse Celgene maandag aan collega-biotechbedrijf Juno Therapeutics voor 9 miljard dollar te kopen, waarmee het zijn positie in geneesmiddelen tegen kanker versterkt. Juno verwacht snel goedkeuring te krijgen voor een middel dat immuuncellen in het lichaam versterkt om kankercellen te bestrijden.

De overnames van Bioverativ en June passen in een grote fusie- en overnamegolf binnen de biotechsector. In 2017 werd er voor 354 miljard dollar aan overnames besteed in de farmasector, 28 procent meer dan in 2016. Tot die overnames behoorden de acquisitie voor 30 miljard dollar van Actelion door Johnson & Johnson en de overname van Kite Pharma voor 11,9 miljard door Gilead Sciences. Dit jaar al waren er twee overnames: Novo Nordisk kocht voor 2,6 miljard euro Ablynx in Nederland, en het Japanse Takeda nam het Belgische TiGenix over.

De maandag aangekondigde overname is de grootste voor Sanofi sinds de aankoop van Genzyme in 2011 voor ruim 20 miljard dollar. Vorig jaar greep Sanofi mis bij overnamepogingen van Actelion en Medivation.