„Dirk is Dirk, ik ben Robin.”

Even voor vier uur maandagmiddag meldt RTV Rijnmond-verslaggever Dennis van Eersel, live op de radio: „Hij is er, hij staat er al”. De persruimte in de Kuip zit stampvol, tien fotografen staan achter een lint en elf cameramensen achter in de zaal. NOS, Fox Sports en Rijnmond hebben een livestream of zenden rechtstreeks uit op televisie.

„Aan de zijkant gaat een deur open”, meldt de tweede verslaggever van Rijnmond, Sinclair Bischop. Robin van Persie komt binnen, op zwarte sneakers en in zwart colbert. „Goedemiddag allemaal.” Hij draait wat op een stoel en kijkt achterom, waar op een display zijn beeltenis prijkt, met de tekst #RVPISBACK.

Naast hem staat een paspop met shirt met opdruk ‘V. Persie’ en nummer 32, waarin hij ook speelde toen hij in 2002 begon bij Feyenoord. In de zaal zijn stoelen gereserveerd voor vrouw Bouchra en kinderen Dina (8) en Shaqueel (11), die in de jeugd van Feyenoord speelt. De perspresentatie begon later, zodat zij erbij konden zijn. Van Persie: „Vond ik mooi.”

Van Persie (34) tekende eerder op de dag voor anderhalf jaar. Hij is „excited” over zijn terugkeer bij Feyenoord. Hij vertelt over 2004, toen hij met zijn vrouw in de auto vertrok naar Londen, waar hij bij Arsenal ging spelen. Nu zijn ze terug als „wereldburgers”. „Het is een mooie reis geweest, de afgelopen veertien jaar.”

Het „hele plaatje hier past goed”, zegt hij. Een vaste thuisbasis voor de kinderen. „En voor mij persoonlijk als voetballer is het een perfecte match.”

Nog niet wedstrijdfit

De vraag die boven zijn terugkeer hangt, is hoe fit hij is. Maandag trainde Van Persie voor het eerst mee. Hij had veel blessures de laatste jaren. Meest recent een knieblessure die hij eind augustus opliep in het WK-kwalificatieduel tegen Frankrijk – tot dusver zijn laatste wedstrijd dit seizoen.

De afgelopen twee weken, toen zijn vertrek aanstaande was bij Fenerbahçe, trainde hij individueel in Rotterdam, onder meer op de velden van Excelsior onder begeleiding van een fysieke trainer van Feyenoord. Van Persie: „Ik voel me prima. Maar er is een verschil tussen echt wedstrijdfit zijn en mezelf prima voelen. Dat kost gewoon even tijd. Die tijd hebben we, en die krijg ik ook.”

Hij verwacht dat hij bij de selectie zit voor het inhaalduel tegen FC Utrecht, woensdag. Vaste spits Nicolai Jørgensen is geschorst, maar het is onwaarschijnlijk dat Van Persie in de basis begint. Het gevaar bestaat dat, als hij te snel wordt gebracht, hij een nieuwe blessure oploopt.

Goed beschouwd is er ook geen haast: Feyenoord is uitgespeeld voor het kampioenschap, de KNVB-beker heeft nu prioriteit.

Hij gaat extra trainen, naast de reguliere oefensessies. „Ik ga er alles proberen uit te halen wat erin zit.” Hij weegt zijn woorden: „En dan, in de combinatie van goede trainingen en minuten maken, hoop ik dat ik over een tijdje, hopelijk heel snel, echt serieus in goeden doen ben.”

Zijn terugkeer – op een maandag in januari daags na een nederlaag bij Ajax – valt samen met de neergang van het Nederlands voetbal. Van Persie wil „in zekere zin wat teruggeven aan het voetbal”, vertelt hij. „Ik kan het goede voorbeeld zijn. Wat vroeger jongens als Henry, Bergkamp, Vieira en Pirès [bij Arsenal] deden, kan ik op mijn manier dagelijks laten zien. Hoe ik mijn sport en mijn leven invul. Op die manier denk ik dat je de nieuwe generatie kan helpen.” Het plan is ook dat hij na zijn carrière als voetballer een rol krijgt binnen de jeugdopleiding van Feyenoord.

Vergelijk hem niet met Dirk Kuijt, is wat hij in zijn antwoorden probeert duidelijk te maken. „Dirk is Dirk, ik ben Robin. Dirk heeft een prachtig mooie carrière gehad, die hij op een weergaloze manier kon beëindigen. Dirk heeft zijn carrière gehad, ik die van mij.”

Eén zinnetje blijft hangen, na de persconferentie. „Voor nu wil ik gewoon lekker voetballen, en daarvan genieten.” Het is classic Van Persie – de geboren liefhebber.