BMX’er Van Gorkom uit coma ontwaakt

De Nederlandse BMX’er Jelle van Gorkom is uit zijn coma ontwaakt. Dat heeft het nationaal sportcentrum Papendal maandag in een verklaring bekendgemaakt. De sporter is buiten acuut levensgevaar “maar nog licht bij bewustzijn en kwetsbaar”.

Van Gorkom kwam eerder deze maand ten val tijdens een training op het parcours van Papendal door een veiligheidsketting die een meter boven de grond hing. De BMX’er raakte zwaargewond: hij brak ribben, had een breuk in zijn gezicht, een scheurtje in zijn schedel en beschadigingen aan zijn lever, milt en nieren. Volgens Papendal werd hij kunstmatig slapende gehouden om zijn lichaam tijd te geven om te herstellen.

De sporter reageert op prikkels en maakt contact. Papendal noemt het “een belangrijke eerste stap”, maar Van Gorkom zou nog een lange revalidatieperiode nodig hebben. Het is niet duidelijk of hij volledig zal herstellen.

Civiele procedure

Sportrechtadvocaat Michel van Dijk zei eerder tegen NRC dat hij een civiele procedure verwacht waarbij Papendal aansprakelijk wordt gesteld. Iemand was vergeten de veiligheidsketting weg te halen, die juist ongelukken met buitenstaanders moet voorkomen. Dat zou wijzen op “nalatigheid en onvoldoende toezicht”.

