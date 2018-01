Ik las laatst dat je eigenlijk nooit meer op straat iemand de band van een fiets ziet plakken. Fiets ondersteboven, teiltje water ernaast en het bekende doosje met gereedschap. Ik zag het laatst toch nog eens. Inderdaad, de fiets op zijn kop, een vrouw stond ernaast toe te kijken hoe een man de achterband repareerde. De man had zijn auto langs de stoep staan. Hij was van de ANWB.

Lezers zijn de auteur van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl