Pence: Amerikaanse ambassade in 2019 naar Jeruzalem

De Amerikaanse ambassade in Israël verplaatst voor het einde van 2019 van Tel Aviv naar Jeruzalem. Dat heeft de Amerikaanse vicepresident Mike Pence maandag tijdens zijn bezoek aan de bondgenoot bekendgemaakt.

Eerder zouden de VS pas tegen het einde van het eerste termijn van Trump in 2021 de ambassade verplaatsen. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zinspeelde er vorige week echter op dat de verhuizing al in 2019 zou plaatsvinden. Trump ontkende dat, maar de VS lijken nu toch het proces te versnellen.

“Jeruzalem is de hoofdstad van Israël en daarom heeft president Trump het ministerie van Buitenlandse Zaken opgedragen om de verhuizing van de ambassade voor te bereiden”, zei Pence in de Knesset, het Israëlische parlement. Hij gaf geen exacte datum voor de verhuizing, maar zei wel dat deze “voor het einde van volgend jaar” rond moet zijn.

Controversiële verhuizing

Het controversiële besluit van president Trump vorige maand om de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem te verplaatsen en daarmee de stad officieel te erkennen als hoofdstad van Israël, leidde tot veel protest van Palestijnen en moslims wereldwijd. Het is een cruciaal discussiepunt in de vredesonderhandelingen tussen Israël en de Palestijnse autoriteiten, die Oost-Jeruzalem zien als de hoofdstad van een toekomstige Palestijnse staat.

Bekijk hier een fragment van de toespraak van Pence:

The Trump administration will advance our plan to open the U.S. Embassy in Jerusalem – and the Embassy will open before the end of next year. #VPinIsrael pic.twitter.com/xxxChzWqLK — Vice President Mike Pence (@VP) January 22, 2018

“De VS hebben feiten boven fictie gekozen”, zei Pence verder. De verhuizing zou in het belang zijn van vrede in de regio. Ook spoorde hij de Palestijnen maandag aan om terug te komen aan de onderhandelingstafel. “Vrede kan alleen bereikt worden met dialoog”, concludeerde de vicepresident.

Een woordvoerder van de Palestijnse president Mahmoud Abbas wees de boodschap van Pence van de hand: “Als de VS een rol willen hebben als onderhandelaar in het vredesproces, dan moeten ze eerlijk zijn en zich houden aan de internationale resoluties.” De Palestijnen weigerden af te spreken met Pence tijdens zijn bezoek aan Israël.

Abbas in Europa

In plaats daarvan besloot president Abbas naar Brussel af te reizen. Daar vroeg hij maandag EU-ministers van Buitenlandse Zaken om de Palestijnse staat te erkennen met Oost-Jeruzalem als hoofdstad.

De hoogste diplomaat van de Europese Unie, Federica Mogherini, zei dat het Europese blok een tweestatenoplossing steunt, schrijft Reuters. Jeruzalem zou opgedeeld moeten worden als hoofdstad van zowel Israël als de Palestijnse staat. Dit zou volgens Mogherini “de enige realistische en haalbare manier” zijn om het conflict op te lossen.