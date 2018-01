Amazon opent een winkel zonder kassa’s

In Seattle opent deze maandag de eerste Amazon Go voor publiek: een supermarkt zonder rijen, zonder kassa’s en zonder boodschappenmandjes. In de winkel kunnen klanten producten uit de schappen pakken, in de tas stoppen en zonder af te rekenen weer naar buiten lopen.

Hoe dat werkt?

Webgigant Amazon, groot geworden met de online verkoop van boeken, maakt voor zijn nieuwste winkelconcept gebruik van camera’s en sensoren die bijhouden wat klanten uit de schappen pakken (en al dan niet terugzetten). Om binnen te komen melden klanten zich aan met een app, door die te openen en te scannen gaan de poortjes open en kan er gewinkeld worden. Via dezelfde app worden vervolgens aan het eind van het bezoek de boodschappen verrekend. Uitloggen hoeft niet.

Met de kassaloze winkel voert Amazon de druk op zijn concurrenten in de supermarktbranche opnieuw op, een markt die het vorig jaar al flink opschudde met de overname van de biologische supermarktketen Whole Foods. De webgigant betaalde zo’n 13,7 miljard dollar (11,2 miljard euro) voor zijn fysieke aanwezigheid op een markt waar veel te winnen is – volgens The Wall Street Journal gaat er jaarlijks in de Verenigde Staten 715 miljard dollar in de supermarkten om.

De geplande overname van Whole Foods door Amazon zorgde voor grote commotie in de supermarktbranche. Lees ook: Help, Amazon komt eraan

Uit elkaar houden van klanten

In 2016 opende het bedrijf de eerste Amazon Go voor eigen personeel. De testfase duurde langer dan verwacht, eigenlijk zou de eerste Go begin vorig jaar al opengaan. Maar Amazon had langer nodig om zijn technologie te verfijnen. Zo bleek het lastig om mensen met hetzelfde lichaamstype en soortgelijke kleding die tegelijk in de winkel waren, niet door elkaar te halen, zo vertelde een Amazon-directeur aan Techcrunch.

De journalisten die afgelopen weekeinde al een kijkje mochten nemen in de supermarkt, 1.800 vierkante meter groot, zagen zeker een honderdtal camera’s; elke hoek wordt door meerdere apparaten in de gaten gehouden.

Een vraag die velen van hen bezighield: is het niet heel gemakkelijk iets te stelen? Een verslaggever van The New York Times probeerde het: met behulp van een tas bedekte hij een verpakking met flesjes frisdrank, om die naar buiten te smokkelen zonder betalen. Zonder succes: het bleek gewoon op zijn rekening te staan. Naast camera’s maakt Amazon in de winkel overigens ook gebruik van weegsensoren, die weten hoe zwaar een item precies is.

Hoewel er in Amazon Go geen caissières meer nodig zijn, is het geen winkel zonder personeel. Zo zit er bijvoorbeeld iemand bij het wijn- en bierschap om het identiteitsbewijs van klanten te controleren.

Of Amazon voornemens is meer kassaloze winkels te openen, is nog onbekend. In Nederland begint Albert Heijn dit jaar met het testen van kassaloze winkels.



Bekijk ook het promofilmpje van Amazon: