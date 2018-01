Amerikaanse Senaat stemt in met financiering overheid

De Amerikaanse Senaat heeft maandag ingestemd met tijdelijke overheidsfinanciering. Daardoor kan de federale overheid na drie dagen ‘shutdown’ weer open. Uiteindelijk stemden 81 senatoren in met het budget, meldt CNN. Dat was ruim boven de nodige zestig stemmen.

De Democratische Senaatsfractievoorzitter Chuck Schumer zegt afspraken gemaakt te hebben met zijn Republikeinse ambtsgenoot Mitch McConnell om de overheid open te houden tot zeker 8 februari. In de tussentijd moet volgens de Democraat onder andere een oplossing gevonden worden voor de 800.000 zogeheten ‘Dreamers’, migranten die op jonge leeftijd illegaal naar de VS zijn gekomen.

Het Amerikaanse ambtenarenapparaat kan nu naar verwachting binnen enkele uren weer aan het werk. Voordat de overheid daadwerkelijk open kan moet wel het Huis van Afgevaardigden nog instemmen voordat president Donald Trump de financiering kan ondertekenen.

Muur vs. DACA

De zogeheten ‘shutdown’ ging in de nacht van vrijdag op zaterdag in omdat de Amerikaanse Senaat het niet eens kon worden over de overheidsfinanciering. De Democraten weigerden in te stemmen zonder een akkoord over de Dreamers. Vorig jaar beëindigde de Amerikaanse president Trump DACA, een wet die deze groep bescherming bood.

Republikeinen op hun beurt weigerden over immigratie te praten totdat de Democraten in zouden stemmen met de financiering om de overheid weer te openen. Tegelijkertijd wil Trump geld voor een muur aan de grens met Mexico opnemen in het budget.

Schumer zei eerder dat Democraten bereid zouden zijn hierin mee te gaan, als de Dreamers beschermd zouden worden. Trump ging daar niet mee akkoord. Toch zegt Schumer nu dat hij vertrouwen heeft in een overeenkomst met de Republikeinen om te voorkomen dat de groep migranten gedeporteerd wordt.

Trump zei maandag blij te zijn dat “de Democraten bij zinnen” zijn gekomen. De president zei dat hij open staat voor een migratiedeal, maar alleen een die “goed voor ons land” is.