Vijf doden bij aanval op Afghaans hotel

Bij een aanval op een hotel in de Afghaanse hoofdstad Kabul zijn tussen zaterdagavond en zondagochtend vijf doden gevallen. Dat heeft het Afghaanse ministerie van Binnenlandse Zaken laten weten, melden persbureaus AP en Reuters. Zeker zes anderen raakten gewond, onder wie drie militairen.

Een groep strijders opende zaterdag rond 21.00 uur lokale tijd (17.30 uur Nederlandse tijd) de aanval op het Intercontinental Hotel. Zij gebruikten naast vuurwapens ook granaten, waardoor brand uitbrak in het gebouw.

Aanval beëindigd

Pas op zondagmorgen werd het geweld na twaalf uur durende vuurgevechten beëindigd door speciale eenheden van het Afghaanse leger, zo bevestigde een woordvoerder van het Afghaanse ministerie van Binnenlandse Zaken tegenover persbureau Reuters. Alle aanvallers werden uiteindelijk gedood. Meer dan 150 mensen, onder wie 41 buitenlandse gasten, werden tijdens de aanval bevrijd en geëvacueerd uit het hotel.

De aanval is nog niet opgeëist. Het ministerie meldde zondag dat één aanvaller niet-Afghaans was, maar liet verder niets over de identiteit van de daders weten. Het hotel wordt nu kamer voor kamer uitgekamd om te zien of zich niet nog wapens of verborgen strijders in het gebouw bevinden.

Beveiliging

Het hotel wordt doorgaans streng bewaakt omdat er veel Afghaanse en buitenlandse gasten verblijven. Ook worden er geregeld internationale conferenties georganiseerd. Op het moment van de aanval waren 34 Afghaanse politici en bestuurders in het pand aanwezig voor een congres over telecommunicatie.

Zes jaar eerder was het Intercontinental Hotel in Kabul ook al het doelwit van een aanval, waarbij twaalf mensen om het leven kwamen. Die aanval werd later opgeëist door de Talibaan.

De ligging van het hotel:



Meer aanvallen

Elders in het land vonden dit weekend meer aanvallen plaats. Zaterdagavond doodden Talibaan-strijders in de provincie Balkh achttien leden van een pro-regeringsmilitie. Ze stormden een woning in waar de Lokale Opstandtroepen bijeen waren gekomen en schoten de militiestrijders dood. Onder de slachtoffers was een politiecommandant.

In de westelijke provincie Farah kwam zondagochtend een politieofficier om het leven door een bermbom. Vier andere agenten raakten gewond. Ook die aanval werd opgeëist door de Talibaan.

In de West-Afghaanse provincie kwamen twaalf burgers om het leven toen een auto op een bermbom reed. Bij de explosie raakte ook één iemand gewond. De aanslag is nog niet opgeëist, maar lokale politieagenten vermoeden dat de Talibaan verantwoordelijk is.