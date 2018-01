SPD stemt voor formatie met CDU/CSU

De Duitse sociaaldemocraten hebben voor verdere formatieonderhandelingen met de christendemocraten gestemd. Op het speciale partijcongres van de SPD in Bonn stemde een bescheiden meerderheid van de ruim 600 aanwezige vertegenwoordigers en bestuursleden voor verdere samenwerking met de partij van bondskanselier Angela Merkel, de CDU, en de Beierse zusterpartij CSU.

De afgevaardigden stemden met 362 stemmen voor de vorming van een coalitie, 279 aanwezigen stemden tegen. Eén persoon onthield zich van stemming. Door de uitslag is de weg nu weer vrijgemaakt voor een vierde regering onder leiding van Merkel.

Correspondent Juurd Eijsvoogel was aanwezig op het congres:

Toekomst partijtop

De keuze verdeelt de SPD diep. Tegenstanders van de Grote Coalitie (GroKo) denken dat de SPD een hoge prijs betaalt voor de samenwerking met Merkel, omdat de partij zich onvoldoende zou kunnen hebben profileren. Bij de verkiezingen boekte het een nederlaag, met 20,5 procent van de stemmen.

Niet alleen de Duitse politiek hing van de keuze af, maar ook de toekomst van de partijtop. Partijleider Martin Schulz had zijn partijgenoten in een toespraak van een uur gevraagd om toestemming te geven voor verdere onderhandelingen. “Dit draait om de vraag: onderhandelen over een coalitie of nieuwe verkiezingen”, zei hij.

Gesprekken zullen komende week weer aanvangen. Een opluchting voor Europa, waar Duitsland al maanden zijn leidende rol op een lager pitje heeft gezet. Merkel en de Franse president Emmanuel Macron zeiden zondag de bilaterale samenwerking te willen versterken en de Europese Unie een nieuwe duw richting verdere integratie te willen geven.

In een latere fase mogen de ruim 440.000 SPD-leden nog stemmen over het regeerakkoord. Op 12 januari kwamen de formerende partijen tot een eerste versie, op grote lijnen. Die moet nu worden uitgewerkt.