Opnieuw duizenden wintersporters vast in Zwitsers dorp

Het Zwitserse dorp Zermatt is voor de tweede keer dit seizoen volledig ingesneeuwd, meldt persbureau AP. De wegen en spoorlijnen van en naar het dorp zijn afgesloten vanwege lawinegevaar. Er ligt bijna twee meter sneeuw in het dorp. Duizenden wintersporters zitten vast in het dorp. De pistes zijn nog wel geopend.

Volgens de Duitse krant Bild is ook het Oostenrijkse dorp St. Anton van de buitenwereld afgesloten. De enige manier om de dorpen uit te komen, is per helikopter.

Eerder deze maand zaten ruim 13.000 toeristen twee dagen vast in het Zermatt vanwege de enorme sneeuwval. Toen het lawinegevaar was geweken, werden de toegangswegen weer geopend.

‘Gegarandeerd sneeuw’

De Zwitserse spoorwegen melden dat de spoorlijnen in elk geval afgesloten blijven tot maandagmiddag. Toeristen die naar het dorp willen komen, worden aangeraden een overnachtingsplaats te zoeken in omringende de steden Zürich, Basel of Bern.

Zermatt is een populair ski-oord, waar jaarlijks meer dan een miljoen wintersporters naar afreizen. Het dorp heeft de slogan “Gegarandeerd sneeuw, 365 dagen per jaar skiën”.