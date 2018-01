Noorderslag benadrukt diversiteit in Nederlandse popmuziek

Festival Noorderslag. Gehoord 20/1 Oosterpoort, Groningen. ●●●●●

„Wat ik gedaan heb is fout. Mijn oprechte excuses daarvoor. Maar ik zal nooit jullie ideale schoonzoon worden.” In een vers gecomponeerde track gaf rapper Boef zaterdag tijdens het Noorderslagfestival een nieuwe, voor zijn doen nederige wending aan de controverse rond zijn ‘kechs’-uitspraken. „Vrouwen zijn echt niet minder of zo”, verklaarde hij na het afspelen van een audiocompilatie van de nieuwsberichten die in de afgelopen weken aan zijn vrouwonvriendelijke uitspraken werden gewijd.

De beloofde bierdouche bleef Boef bespaard, want net als bij de uitreiking van de Popprijs werd een verbod op drankjes in de zaal streng gehandhaafd.

Vrouwelijke popmuzikanten waren alles behalve minderwaardig op deze boeiende Noorderslag-editie, die mannen met gitaren het nakijken gaf. Met de Popprijs voor Kensington beleefde de ouderwets massieve gitaarrock waarin deze band grossiert een mogelijk laatste triomf. Vrouwen maakten in artistiek opzicht de dienst uit in Groningen, zoals dat in de dagen voorafgaand aan dit tableau van de stand van zaken in de Nederlandse popmuziek ook al gebeurd was op het internationale showcasefestival Eurosonic.

Naaz bracht haar uitdagende elektropop met Arabische ondertonen foto Andreas Terlaak

Waarom zou je tijd verspillen aan de gammele sixtiespop van MOOON of de garagerock uit het boekje van Iguana Death Cult, als elders in het pand de uitdagende elektropop met Arabische ondertonen van Naaz klinkt? Deze drie turven hoge Nederlands-Koerdische zangeres stuiterde over het podium met muziek die ze in haar slaapkamer bedacht en die nu de entreehal van de Oosterpoort betoverde. Zelfs voor de beste rock van het festival moest je bij een vrouw zijn, met de door synchroon wapperende haren ondersteunde doemrock van DOOL waarbij zangeres en gitariste Ryanne van Dorst fier de scepter zwaait.

Roxeanne Hazes onthulde dat ze zwanger was foto Andreas Terlaak

Roxeanne Hazes bracht de blijde boodschap dat Noorderslag getuige was van haar eerste optreden tijdens haar zwangerschap. Een kleinkind van André Hazes is in de maak terwijl Roxeanne haar zoet romantische liedjes aardser dan ooit bracht, zonder de autotune van haar plaatopnamen. Zangeres Maan danste verleidelijk op haar gestroomlijnde elektropop en de kittige Eut koos toch weer de gitaar als middelpunt van soms wat overenthousiaste indiepopliedjes.

De bleue mannen van Haevn moesten het met hun gezwollen synthesizerpop en een statische act in de Grote Zaal opnemen tegen de doordenderende discobeat van My Baby en de innemende rap van Kraantje Pappie, die zijn moeder onder de neus wreef dat ze hem ooit ernstig had afgeraden om rapper te worden. „Leuk he ma, het is gelukt!”

Concert van Maan op Noorderslag foto Andreas Terlaak

Een aangrijpend hoogtepunt van deze Noorderslag was het optreden van Wende, die met haar overwegend Nederlandstalige muziek een brug sloeg tussen het drama van Brel en het elektronisch experiment van Kraftwerk. In een storm van knetterende elektronica gebruikte ze haar stem als ritme-instrument en klonk Jacques Brels ‘Au Suivant’ als een verontrustende donderpreek. Een vlammende en vloekende Wende Snijders bewees met verve dat haar muziek op zijn plaats is tussen de meest uitdagende en vernieuwende indiepop van dit moment.

Nieuwe namen Stuart Mavis en Wulf lukte het niet om te ontsnappen aan de braafheid van bestudeerde muziekschoolpop. Ongeschoold pril en gretig was de Friese rockband Korfbal die langzaam toewerkte naar een geluidsexplosie. De diversiteit werd gewaarborgd door de meest swingende acts van de avond, het tropische percussiesalvo van Kuenta I Tambu en de Turks-Nederlandse psychedelica van Altin Gün, allebei met een vrouwelijke vocalist in de frontlinie.

Toen de buitenissig gekapte Ronnie Flex een nummertje meedeed bij Boef was dat geen verrassing meer, want ook bij Maan had hij een uur eerder een cameo gemaakt. Rappers, elektronica en beoefenaars van gedurfde cross-overs waren de helden en vooral heldinnen van Noorderslag 2018, waar in zeker de helft van de gevallen geen elektrische gitaar in zicht was.