Nederlands stel (78 en 82) gewond bij brand Praag

Zeker twee Nederlanders zijn gewond geraakt bij de brand in een hotel in het centrum van Praag. Het gaat om een echtpaar van 78 en 82 dat in het hotel verbleef, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Zaterdagavond brak een grote brand uit, waarbij vier mensen omkwamen. Negen gewonden werden opgenomen in het ziekenhuis.

Ook het echtpaar ligt in het ziekenhuis, hoe erg zij eraan toe zijn is niet bekend. Volgens een woordvoerder van het ministerie zijn er mogelijk nog meer Nederlandse gewonden.

Vier doden

Over de oorzaak van de brand bestaat nog veel onduidelijkheid, de Praagse politie doet onderzoek. Volgens de NOS ontstond het vuur in de airconditioning, waardoor de rook snel kon verspreiden.

Twee van de vier doden kwamen om in het hotel, de andere slachtoffers werden naar het ziekenhuis gebracht waar zij overleden aan hun verwondingen. Het zou gaan om een 21-jarige Duitse man, een 20-jarige Zuid-Koreaanse vrouw en twee vrouwen die nog geïdentificeerd moeten worden.

Het Eurostars David-hotel is gelegen naast de rivier de Moldau in het centrum van Praag.