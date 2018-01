Mauritshuis wijst Rutte en Buma over beeld terecht, Rutte erkent fout in tweet

Directeur Emilie Gordenker van het Haagse Mauritshuis is hooglijk verbaasd over de kritiek die haar museum te verduren heeft gekregen van premier Mark Rutte en CDA-leider Sybrand Buma over het weghalen van de buste van stichter Johan Maurits uit het museum. Beide politici verwijten het Mauritshuis de geschiedenis op deze manier met de inzichten van nu te willen herschrijven.

Maar volgens Gordenker is er helemaal geen sprake van het uit het museum verwijderen van Johan Maurits. Een plastic replica die in de ontvangsthal in haar woorden „tussen de kassa en de wc stond” is weggehaald. Maar in één van de zalen, die gedeeltelijk aan hem en zijn geschiedenis is gewijd, is juist een echt beeld van Maurits geplaatst.

Zij vindt het jammer dat Rutte en Buma zich niet van de feiten op de hoogte hebben gesteld. De werkruimte van premier Rutte, het Torentje, bevindt zich pal naast het onlangs verbouwde Mauritshuis. In het tv-programma Buitenhof noemde Gordenker het zondag jammer dat Rutte niet even het bruggetje is overgestoken om zich te informeren.

Rutte uitte zijn kritiek vrijdag in het radioprogramma Met het Oog op Morgen. Hij noemde het „een gekke stap” om het borstbeeld weg te halen. „Laten we voorzichtig zijn met het plaatsen van onze huidige maatschappelijke opvattingen op de geschiedenis die verder weg ligt”, zei hij. En: „Als je het beeld van de oprichter weghaalt, verander dan ook de naam’’. Rutte tweette zondag te hebben begrepen dat zijn voorbeeld „niet goed gekozen was. Ik kom graag snel weer langs.”

Mijn argument was en is de verder weg liggende geschiedenis niet te beoordelen met de bril van nu, maar begrijp in Buitenhof van mijn buurvrouw dat mijn voorbeeld van het Mauritshuis niet goed gekozen was. Ik kom graag snel weer langs. — Mark Rutte (@MinPres) 21 januari 2018

CDA-leider Buma had zaterdag in een vraaggesprek met het Algemeen Dagblad soortgelijke kritiek. „Alsof je door beelden omver te werpen en namen uit te wissen een beter mens wordt”, schamperde hij.

Het museum liet midden vorige week al weten dat de verhalen over het weghalen van het beeld niet klopten. Mauritshuis-directeur Gordenker heeft alle critici uitgenodigd komende zondag gratis te komen kijken naar de zaal waarin Maurits samen met het echte beeld figureert.