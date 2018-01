‘Door kennisgebrek politie Romakinderen makkelijke prooi’

Bij de Nederlandse politie, justitie en zorginstanties is een gebrek aan kennis en bewustzijn over het aanpakken van mensenhandel. Daardoor kunnen criminele organisaties gemakkelijker hun gang gaan met het uitbuiten van minderjarige vreemdelingen, zoals Romakinderen. Dat blijkt uit een intern rapport, opgesteld in opdracht van de Nationale Politie en het Openbaar Ministerie (OM), waar Nieuwsuur de hand op wist te leggen.

In het rapport schrijven de onderzoekers:

“Bij de politie, justitie, de RvdK [Raad voor de Kinderbescherming, red.] en zorginstanties zoals Nidos en het LJ&R [Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering, red.] is sprake van onvoldoende kennis en bewustzijn van dat bij delicten gepleegd door minderjarigen sprake kan zijn van mensenhandel.”

Minderjarigen die een strafbaar feit begaan worden volgens het rapport in eerste instantie gezien als jeugddelinquenten en de delicten worden geschaard onder “kleine criminaliteit” of “mobiel banditisme”, terwijl vaak sprake kan zijn van criminele uitbuiting. Volgens het non punishment-beginsel uit het Verdrag van de Raad van Europa ter bestrijding van mensenhandel (2005) mogen slachtoffers van mensenhandel niet gestraft worden voor strafbare feiten die zij onder dwang begaan. Volgens het VN-Kinderrechtenverdrag uit 1995 heeft de Nederlandse overheid de plicht te voorkomen dat kinderen worden ontvoerd, verkocht of verhandeld.

‘Structurele knelpunten’

Het rapport van de politie en het OM, dat niet eerder naar buiten kwam, is in oktober 2016 verspreid onder de betrokken instanties. De aanleiding voor het ‘bestuurlijk signaal’ is een onderzoek van het project 13Oceans over criminele uitbuiting van minderjarige vreemdelingen. Daaruit bleek ook dat er “structurele knelpunten en kwetsbaarheden” zijn in “legale maatschappelijke processen”, aldus het rapport.

Zo uitte een hoofdagent van de Landelijke Eenheid al in 2014 het vermoeden van uitbuiting bij zakkenrollen en diefstal in grote steden. Door “gebrek aan capaciteit en kennis binnen de Nationale Politie” duurde het nog een jaar voordat het project 13Oceans werd gestart, aldus het rapport.

Roma

Experts en hulpverleners zeggen tegen Nieuwsuur dat de Nederlandse overheid Romakinderen onvoldoende bescherming kan bieden. Opgepakte slachtoffers zouden soms weer worden meegegeven aan familie, waardoor de uitbuiting door kan gaan. Volgens de directeur van het Leger des Heils, Cornel Vader, zijn er “honderden kinderen die in een situatie van uitbuiting leven”.

De politie zegt in een reactie aan Nieuwsuur dat “er wordt gewerkt aan bewustwording bij agenten, zodat die het zich beter realiseren wanneer een kind slachtoffer kan zijn van mensenhandel”.

Lees hier het rapport:

Rapport van Nationale Politie en OM over mensenhandel by NRC on Scribd