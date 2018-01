Impey wint Tour Down Under, Slagter derde

De Zuid-Afrikaanse wielrenner Daryl Impey heeft zondag de Tour Down Under gewonnen. Hij liet de Australiër Richie Porte minder dan een seconde achter zich in de Australische wielrenronde. De Nederlander Tom-Jelte Slagter pakte de derde podiumplaats op 16 seconden van Porte .

Het laatste, relatief vlakke stadsparcours van 90 kilometer in Adelaide werd gewonnen door André Greipel. De Duitser kwam als sterkste uit een eindsprint met Caleb Ewan. Greipel was ook al de snelste op de eerste etappe.

De 33-jarige Impey is de eerste niet-Australische winnaar van de Tour Down Under sinds 2013. Dat jaar won Slagter de zes etappes lange ronde. Impey won eerder de Rondes van Turkije en Alberta.

Hitte

De Tour Down Under, toch doorgaans al niet het koelste sportevenement, werd dit jaar geteisterd door wel heel hoge temperaturen. Tijdens de wedstrijden steeg het kwik tot 45 graden Celsius, wat een zware wissel trok op de renners. Robert Gesink zei in een interview met de NOS dat hij er op een dag wel twintig bidons water doorheen joeg.

Voor Gesink was de Tour Down Under zijn eerste wielerwedstrijd sinds zijn zware val in de Tour de France van vorig jaar. Hij liep toen een breuk op aan zijn onderste ruggenwervels. In Australië werd de Nederlander tiende in het klassement.