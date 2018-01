FIOD hoort meerdere verdachten fraude Schiphol

De fiscale opsporingsdienst FIOD is bezig met een strafrechtelijk onderzoek naar fraude met bouwfacturen op Schiphol. Daarbij zijn meerdere verdachten en verdachte bedrijven in beeld gekomen, onder wie oud-werknemers van de luchthaven en van installatiebedrijven die voor de vastgoedtak van Schiphol werken.

Dat zeggen bronnen rond het onderzoek, dat in een stroomversnelling raakte nadat NRC eind augustus berichtte over grootschalig gesjoemel met bonnen en declaraties op Schiphol. Afgelopen weken zijn volgens betrokkenen tien tot vijftien verdachten en getuigen gehoord door de FIOD.

Het functioneel parket bevestigt dat het onderzoek „in volle gang” is. Het verdenkt de verdachten van „passieve en actieve omkoping” en „(betrokkenheid bij) valsheid in geschrifte”. Onterecht gedeclareerd geld zou door de verdachten „uiteindelijk in eigen zak” zijn gestoken.

De fraude kwam aan het licht bij energie- en installatiebedrijf Engie. Dat verzorgt het technisch onderhoud van een aantal grote complexen op Schiphol. In mei 2016 meldde zich daar een klokkenluider die uit de doeken deed hoe een collega – bijgenaamd „de bonnenbaas” – met een manager van Schiphol Real Estate en een onderaannemer de administratie van de luchthaven en van Engie manipuleerde.

De twee bedrijven huurden daarop het particuliere bureau Hoffmann Bedrijfsrecherche in. Dat verhoorde de mannen, waarna de werknemers werden ontslagen. De aannemer mocht nooit meer op de luchthaven werken. In een reactie stelde de luchthaven dat „het geschetste beeld van veelvuldige en stelselmatige fraude en integriteitsschendingen bij Schiphol onjuist” is. Wel deed Schiphol aangifte.

Met de opbrengsten van de fraude werden privéverbouwingen uitgevoerd aan huizen, een zeilvereniging en een manege. Ook werden er airco’s, navigatiesystemen, dure tassen en etentjes mee betaald. Niet alleen de verdachten, maar meerdere managers van de vastgoedtak en de projectafdeling van de luchthaven profiteerden van de fraude. Dat bleek uit het rapport van Hoffmann en uit aanvullende documenten in het bezit van NRC. De managers vroegen om cadeautjes bij de verdachten, of gebruikten de facturen van de aannemers om uitjes weg te schrijven onder bijzondere posten. Volgens betrokkenen kon de fraude lang onopgemerkt blijven doordat de boekhouding bij de vastgoedtak van de luchthaven rommelig is.