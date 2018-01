Een troostend T-shirt voor Van Hanegem

Het viel mee met de haat tussen de rivalen Ajax en Feyenoord. De Klassieker begon in ieder geval met tweeëntwintig gelijkgestemde spelers. Het idee was opgevat om Willem van Hanegem een hart onder de riem te steken nadat afgelopen week bekend was geworden dat hij prostaatkanker heeft. De teams kwamen het veld op in een T-shirt met een beeltenis van het Feyenoord-icoon en de woorden: Sterkte Willem!

De uitvoering was een voorbeeld van eenvoudige huisvlijt. Er was geen ontwerper of stilist aan te pas gekomen en dat maakte het juist zo ontroerend. Hier en daar zat het model zelfs te strak over het clubtenue heen, maar wat donderde het; bij een openlijke steunbetuiging voor een zieke doet je clublogo of je sponsor er niet toe.

Van Hanegem zag de steunbetuiging als gast in een televisiestudio en was zichtbaar geraakt. ‘De Kromme’ is een vat vol emoties; hij wankelt al als een roodborstje in alle vroegte de dauw van zijn verenpracht afschudt.

De oud-voetballer draagt het verdriet van anderen vaak als een last op zijn schouders. Hij kan het eenvoudigweg niet verkroppen. Dan is er maar één uitweg: huilen. En iedereen snottert met Willem mee.

Misschien dat het T-shirt voor Van Hanegem de toon zette. Haatdragend werd de Klassieker nooit op het veld, een paar opstootjes daargelaten.

Ik zag nog meer liefdevolle momenten tijdens de wedstrijd. Op de tribune van de Arena zaten Dirk Kuijt en Frank de Boer – twee werklozen – gebroederlijk naast elkaar te kletsen.

Zagen die twee ook wat ik zag? Een schijterig Feyenoord dat kwam om te verdedigen en een aanvankelijk te voorzichtig opererend Ajax dat in de eerste helft in een laag tempo speelde. Kuijt zal zich hebben verbeten, hij behoorde tot het laatste Feyenoord-elftal dat Ajax in eigen huis wist te kloppen, in 2005, alweer twaalf jaar geleden.

Zal een overwinning in Amsterdam – net als het behaalde kampioenschap – zich ook in een cyclus van achttien jaar voltrekken? Met dit angsthazenvoetbal vrees ik het ergste voor de Rotterdammers.

In de tweede helft verschenen Kuijt en De Boer weer in beeld. De vrouw van Kuijt gaf de twee mannen net iets te snoepen. Het leek op een protserige praline, een salonfähig Arenahapje. Zoals de kroket bij De Kuip hoort.

De bazen van beide clubs zaten ook naast elkaar. De nieuwbakken Feyenoord-directeur Jan de Jong stond in de 88ste minuut op, nam handenschuddend afscheid van collega Edwin van der Sar cum suis en vertrok.

2-0 met tien man, hier viel niets meer te halen.

Na afloop liepen de spelers van Feyenoord en Ajax op elkaar af. Een schouderklopje, omhelzingen, een praatje. Het was een poeslieve Klassieker die al zo verzoenend was begonnen met ‘Sterkte Willem!’

Die tekst sloeg op de prostaat van Willem van Hanegem, al kon zijn bloedende Feyenoordhart na de uitslag ook best een paar troostende woordjes gebruiken.

Wilfried de Jong is schrijver en programmamaker.