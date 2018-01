Duitse IS-strijder ter dood veroordeeld in Irak

Een Duitse vrouw is zondag in Irak ter dood veroordeeld omdat zij zich had aangesloten bij terreurbeweging Islamitische Staat (IS). Dat heeft het strafhof in Bagdad besloten, meldt persbureau Reuters. Het is de eerste keer dat een buitenlander in Irak wordt veroordeeld voor lidmaatschap van de terroristische organisatie.

Volgens het strafhof is de vrouw, die niet bij naam genoemd werd, een Duitse “van Arabische komaf”. Ze werd vorig jaar opgepakt tijdens de bevrijding van de Iraakse stad Mosul, die ruim twee jaar in handen van IS was.

De vrouw zou volgens de rechter de strijdgroep “logistieke ondersteuning en andere hulp” hebben gegeven. Ook was ze betrokken bij een aanval op Iraakse veiligheidstroepen.

Lamia K.

Duitse media stellen dat het gaat om de 50-jarige Lamia K., een Duitser uit Mannheim met Marokkaanse wortels. Zij reisde in 2014 met haar toentertijd twee minderjarige dochters naar IS-gebied in Syrië en later naar Irak. Naast K. zijn bij de bevrijding van Mosul nog drie Duitse IS-vrouwen opgepakt. Een van hen is de dochter van K.

De vrouw kan nog in hoger beroep gaan tegen de uitspraak. Ze is veroordeeld tot dood door ophanging.

Afgelopen week werd de dood bevestigd van de Duitse IS-strijder Denis Cupert. Voordat hij afreisde naar het Midden-Oosten trad hij in Duitsland op als rapper onder de naam Deso Dogg. De terrorist werd gedood bij een luchtaanval boven Syrië