Ajax wint Klassieker met 2-0

Ajax heeft zondag met 2-0 van Feyenoord gewonnen. Het overwicht van de club uit Amsterdam in de Klassieker werd zo verzilverd. Later op de dag won PSV met 2-1 van het Almelose Heracles, waardoor Ajax nu vijf punten achterloopt op koploper PSV. Feyenoord staat nu twaalf punten achter Ajax.

Trainer Erik ten Hag debuteerde zondag in de Arena. De opvolger van de ontslagen Marcel Keizer heeft zijn nieuwe ploeg twee weken kunnen voorbereiden op de confrontatie met de regerend kampioen van Nederland.

Twee goals in drie minuten

In de eerste helft had Ajax overwicht, maar Feyenoord kreeg vlak voor rust de grootste kans. Jean-Paul Boëtius verzorgde de voorzet voor Steven Berghuis, die de bal richting de hoek kopte. Ajax-keeper André Onana kon maar net redden.

In de tweede helft ging het snel met twee doelpunten kort achter elkaar voor de Amsterdammers. Nicolás Tagliafico, die debuteerde bij Ajax, gaf in de 50ste minuut de voorzet aan Donny van de Beek, die de bal achter doelman Brad Jones werkte. Slechts drie minuten later verdubbelde de 34-jarige Klaas-Jan Huntelaar die voorsprong met een kopbal, op aangeven van Joël Veltman. Het was het tiende doelpunt van Huntelaar in een Klassieker.

Even later kreeg Feyenoord-spits Nicolai Jørgensen ook nog een tweede gele kaart, waardoor de Rotterdammers met tien man verder moesten. De Deen is geschorst voor de volgende wedstrijd, tegen FC Utrecht.