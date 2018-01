Ajax verslaat Feyenoord in matige Klassieker

Ajax heeft bij het officiële debuut van coach Erik ten Hag met 2-0 gewonnen in de Klassieker thuis tegen Feyenoord. Het was, over het geheel, een tegenvallende vertoning, met wel veel strijd, maar weinig gepolijst voetbal.

Door de zege blijft Ajax in het spoor van koploper PSV, dat later zondagmiddag bij Heracles Almelo de voorsprong kan terugbrengen tot vijf punten. Titelverdediger Feyenoord haakt door het nieuwe puntenverlies definitief af in de strijd om het landskampioenschap.

‘Sterkte Willem!’

De opkomst is mooi, even voor half drie zondagmiddag, met beide teams die op witte T-shirts de tekst ‘Sterkte Willem!’ dragen, een steunbetuiging aan Willem van Hanegem. Het Feyenoord-icoon maakte eerder deze week in een interview in het AD bekend prostaatkanker te hebben, komende week begint de eerste serie van bestralingen.

Het vuurwerk knalt door de Arena, de sfeer is ernaar, zo kort na de winterstop: een lekkere pot voetbal. Maar het is zoals vaak bij de Klassieker de laatste jaren, veel testosteron, veel voorpret, maar het hoofdmaal valt tegen.

Ajax dominanter

De eerste helft is zwak, qua niveau, qua vermaak, qua intensiteit. Ajax is dominanter, heeft het meeste balbezit (65 procent), maar creëert nauwelijks kansen. Het compact spelende Feyenoord houdt vooral tegen en is eenmaal in balbezit veelal dramatisch. Te angstig, te weinig creativiteit, te weinig lef.

Toch was de grootste kans net voor rust voor Feyenoord. Jean-Paul Boëtius zet zijn mede-aanvaller Steven Berghuis met een schitterende voorzet vrij voor de goal, maar de kopbal van Berghuis wordt door een knappe reflex van Ajax-doelman Andre Onana gered.

Kort na rust zet Ajax even aan en is het duel in feite binnen acht minuten beslist. Middenvelder Donny van de Beek schiet na een prima aanval over links door de benen van doelman Brad Jones, na voorbereidend werk van de nieuwe Argentijns linksback Nico Tagliafico, die indruk maakte in zijn eerste optreden en wordt verkozen tot man van de wedstrijd.

Kort erop kopt spits Klaas-Jan Huntelaar de 2-0 binnen, na een voorzet vanaf de achterlijn van de opkomende rechtsback Joël Veltman. De Ajax-backs maken zo het verschil met hun assists.

Vreugdedansje Ten Hag

Ten Hag doet een vreugdedansje langs de lijn, de opluchting is zichtbaar. De druk was groot, zijn eerste officiële duel als Ajax-coach, direct in de Klassieker, in een fase in de competitie dat Ajax zich amper puntverlies meer kan veroorloven in de race om te landstitel.

Voor Feyenoord is het een horrorkwartier na rust, als spits Nicolai Jørgensen na een tackle op Joël Veltman bij de middenlijn met zijn tweede gele kaart wordt weggestuurd.

‘Waar is Van Persie nou?’, zingt het Ajax-publiek. Robin van Persie wordt maandag gepresenteerd bij Feyenoord, hij zal voor anderhalf seizoen tekenen. Wellicht dat Van Persie woensdag in de basis begint in het uitduel tegen FC Utrecht, nu Jørgensen is geschorst voor de eerstkomende competitiewedstrijd.

Na de 2-0 bloedt de wedstrijd langzaam dood. Ajax hoeft niet meer, en Feyenoord kan niks. Al krijgt de thuisploeg nog enkele mogelijkheden om de score verder uit te bouwen.

Feyenoord blijft zo in de laatste dertig Klassiekers (in alle competities) met slecht twee zeges achter. De laatste overwinning van Feyenoord in Amsterdam gaat terug tot augustus 2005.