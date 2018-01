Russische studenten dansen verleidelijk: afkeuring, maar ook bijval

Voor celstraf hoeven ze niet te vrezen, nu het lokale OM tot de conclusie is gekomen dat de Russische wet niet is overtreden. Maar wat de verdere gevolgen zullen zijn voor de studenten van de luchtvaartschool in Oeljanovsk, is nog ongewis. Op 16 januari plaatsen de studenten een clipje op Vkontakte (het Russische Facebook), waarin ze, slechts gekleed in boxershort en piloten-pet, verleidelijk dansen door de gangen van hun instituut:

De Russische autoriteiten reageerden als door een adder gebeten. De leiding van de luchtvaartschool noemde de clip “weerzinwekkend” en zinspeelt op schorsing. De gouverneur van de regio Oeljanovsk, Sergej Morozov, riep een commissie in het leven die zich gaat buigen over de consequenties.

Maar er was ook steun. Door heel Rusland namen studenten vergelijkbare clipjes op om de luchtvaartstudenten een hart onder de riem te steken. Zoals de studenten van de landbouwschool in Rjazan:

Of van een brandweeracademie:

Er kwam steun van een zeevaartschool, bouwvakkers namen een filmpje op. Een piloot deed Michael Jackson’s Moonwalk om de studenten uit Oeljanovsk te steunen. Ook vrouwen deden enthousiast mee, zoals deze medische studenten.

En de studenten van deze technische hogeschool:



De video’s zijn niet voorzien van veel informatie over de makers – waarschijnlijk uit angst voor consequenties. Volgens Russische media maakten ook de studenten van de militaire academie ‘Soevorov’ (daar zijn er meer dan tien van in Rusland) een clip, maar die is inmiddels weer offline gehaald.

Vrouwelijke dienstplichtigen uit Israël waren minder bang. “Een warme groet aan de studenten van de luchtvaartschool van Oeljanovsk van de soldates van het Israëlische Defensieleger”, zetten ze bij hun video op Facebook. “Hier word je voor dansen niet bestraft.”

Gouverneur Morozov heeft inmiddels laten weten dat hij het een slecht idee vindt om de piloten in spé van de opleiding te sturen. “Onze taak is niet om hun leven te verwoesten en hun dromen uit te wissen, maar om ze te laten nadenken over de gevolgen van hun daden.”