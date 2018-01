Ten minste elf doden bij brand in fabriek India

Bij een brand in een vuurwerkfabriek in de Indiase hoofdstad New Delhi zijn zaterdag ten minste elf doden gevallen. Dat meldt persbureau AP op basis van informatie van lokale autoriteiten. Verschillende mensen worden nog vermist. Eén hulpverlener ligt met verwondingen in het ziekenhuis.

Brandweerlieden waren zaterdag urenlang bezig om het vuur te blussen. Volgens een lokale brandweercommandant is het goed mogelijk dat er nog meer lichamen van overleden arbeiders worden geborgen. Het fabrieksgebouw telt meerdere verdiepingen en een zoekactie naar de vermisten is nog altijd aan de gang.

Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog onbekend. Incidenten als deze gebeuren meerdere keren per jaar in India. In veel fabrieken worden veiligheidsregel met voeten getreden waardoor bij incidenten het vuur snel om zich heen kan grijpen. In juni vorig jaar overleden 23 mensen bij een explosie in een vuurwerkfabriek in de plaats Kheri in het midden van India.

In India is er een bijzonder grote vraag naar het soort vuurwerk dat door het getroffen bedrijf wordt geproduceerd, zogeheten voetzoekers. Deze worden gebruikt bij religieuze festivals en trouwerijen.