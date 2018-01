PVV demonstreert in Rotterdam: ‘We zijn niet bang voor de islam’

Gejuich klinkt over het Kruisplein, tegenover Rotterdam Centraal, zaterdagmiddag iets na twee uur. Net achter de tramrails zijn zwaarbeveiligde auto’s gestopt en stapt PVV-leider Geert Wilders uit. Hij gaat op een hoog stoepje staan en ziet honderden mensen zich rond hem verdringen. Er wapperen veel Nederlandse vlaggen en Wilders moet hard in zijn megafoon roepen om boven de menigte uit te komen.

Wilders: „Van wie is dit land?”

Publiek: „Van ons!”

Wilders: „Willen jullie in verzet komen?”

Publiek: „Ja!”

Dat is precies wat de demonstratie – ‘tegen Rutte III, islamisering en discriminatie van Nederlanders’ – voor de PVV moest zijn: de aftrap van een protesttour door Nederland. De PVV hoopt tijdens verschillende marsen duizenden Nederlanders op de been te krijgen, die moeten laten zien dat ze het niet eens zijn met de koers van het kabinet en dat ze „minder islam” willen. Verzet, noemt Wilders dat, en hij benadrukt: dat moet „democratisch en geweldloos” zijn. Welke andere bijeenkomsten er komen, is nog niet bekendgemaakt.

Honderden demonstranten

Op het stationsplein verzamelt zich vanaf het begin van de middag langzaamaan een bonte mix van groepen, organisaties, belangstellenden en een paar tegendemonstranten. Er zijn veel PVV-politici, uit het hele land. Er zijn naar schatting zevenhonderd tot duizend mensen bij de PVV-demonstratie, al weet niemand – ook de organisatie niet – exacte aantallen.

Rogier Bosschaart (70), kunstschilder uit Amsterdam-Zuid, rookt een shaggie voor het station. „Met mijn schamele inkomen heb ik een treinkaartje gekocht”, zegt hij. Bosschaart is kwaad. De islam, zegt hij, „is het aan het overnemen in Nederland”. Hij woont in Amsterdam Zuid, een vrij chique wijk. Jaren geleden werd bij hem ingebroken. „Een Marokkaanse bende, zei de politie. Dat verbaasde me niets.”

Bosschaart is kunstenaar geweest. Etsen. Zijn vrienden op de kunstacademie waren allemaal links. Zelf heeft hij ooit op de PvdA gestemd, maar daar wil hij niet meer aan worden herinnerd. „De linkse kliek heeft problemen met immigratie in Nederland jarenlang genegeerd. Wilders is de enige die dit soort problemen niet negeert, maar benoemt. Dat verdient steun. Daarom ben ik hier.”

Er zijn veel groepjes, vooral mannen, met Nederlandse vlaggen. Het gaat vooral om extreemrechtse groeperingen waar de PVV altijd afstand van probeert te houden, zoals Identitair Verzet, Voorpost en de Nederlandse Volks-Unie. „Eigen volk eerst”, klinkt het deze middag een paar keer vanuit deze kringen.

Het zijn de mensen met Nederlandse vlaggen die vuil kijken naar het midden van het plein. Daar staat pontificaal een groep DENK-politici, met partijleider Tunahan Kuzu in hun midden. Hij zegt „een tegengeluid” te willen laten horen - DENK doet ook mee aan de lokale verkiezingen in Rotterdam en zet zich graag af tegen de PVV. „Rotterdam is een open stad, een wereldstad. Mensen van verschillende culturen mogen zich Rotterdammer voelen. Wat ons betreft mag iedereen zichzelf zijn”, zegt Kuzu.

Niet alleen tegen de islam

Overal op het stationsplein zijn spandoeken te zien. ‘Koran is vergif’ en ‘behoud Nederlandse cultuur, tradities, normen en waarden’, valt te lezen. Esdra Baris (42), eigenaar van dierenwinkel De Rimboe in het centrum van Rotterdam, heeft een heel ander bord. ‘Ondernemers kapotgemaakt door Rutte’, staat erop. Baris is boos, omdat zijn winkel zeer streng wordt gecontroleerd door de autoriteiten. Hij heeft een flinke boete gekregen omdat buiten zijn winkel in een paar hokken wat kippen en duiven staan. Had hij geen vergunning voor. Baris: „Bijna iedereen protesteert hier tegen de islam, maar dit is ook een protest tegen Rutte III. In mijn winkel komt iedereen, allochtoon en autochtoon. Ik ben hier om tegen de regering te protesteren.”

Naast hem staat Jabir (11), die vlakbij de dierenwinkel woont en vaak helpt met het voeren. Zijn ouders komen uit Marokko. Hij ziet de Nederlandse vlaggen en hoort veel anti-islamleuzen. „Die vlaggen vind ik niet erg, want we zijn in Nederland. Maar dat ze roepen dat moslims weg moeten, maakt me wel verdrietig.”

Pegida-aanhanger Popke van der Woude (51) uit Friesland komt naar het groepje toe. Hij deelt geplastificeerde papieren uit. ‘Antifa hahaha’ en ‘stop asielwaanzin’. De islam, zegt hij, hoort niet in Nederland. „Een moskee in elke stad, in elk dorp, dat moeten we tegenhouden”, vindt Van der Woude. Hij pakt nog een papier en geeft dat aan Jabir. ‘Nederland is van ons’, leest Jabir hardop voor. Hij moet lachen: „Die houd ik vast vandaag.”

Demonstranten verzamelen voorafgaand aan de demonstratie.

Ineens is er aan de andere kant van het plein een oploopje. Een groepje is het plein op gekomen en in het midden loopt Filip Dewinter, de leider van de Vlaamse politieke partij Vlaams Belang. Hij is, met twee bussen volgelingen, naar Rotterdam gekomen om Wilders te steunen. Vlaams Belang en de PVV trekken vaker samen op. „In heel Europa voeren we strijd tegen de islam”, zegt Dewinter. „Geert Wilders verdient onze steun. Onze plaats is vandaag naast hem, op straat, met al deze mensen.”

Wilders moet snel weg

Als de protestmars na de korte toespraak van Wilders daadwerkelijk begint, loopt Dewinter pal naast Wilders achter een groot spandoek (‘Nederland is van ons’). Aan de zijkanten klinkt gezang. „Wij zijn niet bang voor de islam”, wordt er geroepen. Na ongeveer een kwartier stapt Wilders alweer in de auto. De mars dreigde bekneld te raken, precies op de plek waar DENK zich had opgesteld.

Wilders roept nog snel tegen de pers dat hij blij is met „de gigantische opkomst”. Ook munt hij een nieuwe aanval op zijn favoriete politieke vijand: D66-leider Alexander Pechtold. Die kreeg onlangs kritiek omdat aan hem een duur appartement was geschonken, zonder dat hij dit had opgegeven in het schenkingenregister van de Tweede Kamer. „Dit is niet het land van Alexander Penthouse”, zegt Wilders – een benaming die waarschijnlijk vaker zal terugkomen richting de gemeenteraadsverkiezingen van maart.

Na afloop zijn PVV’ers tevreden. Vooraf waren er nog wat zorgen over de opkomst. Enkele bussen die PVV gratis in wilde zetten om vanuit verschillende provincies naar Rotterdam te komen, werden geannuleerd wegens te weinig belangstelling. Die zorgen bleken onnodig. Tim Vermeer, gemeenteraadslid voor de PVV in Den Haag, roept over het gescandeer: „Ik kan het niet overzien, maar het is druk hè. Massaal!” Peter van Dijk, fractievoorzitter van de PVV in de Provinciale Staten van Zeeland: „Het is een mooie opkomst. Heel goed, met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen.”