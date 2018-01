De politieke verontwaardiging over de aardbevingen in Groningen is groot. Dat is niet altijd zo geweest. Toen de NAM in 1963 met gaswinning begon, was er geen enkele politieke tumult. In deze nieuwe aflevering van Haagse Zaken hoort u, onder leiding van Lamyae Aharouay een kleine geschiedenis van het Groningse gas.

