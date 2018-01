Franse meesterkok Paul Bocuse overleden (91)

De Franse meesterkok Paul Bocuse is zaterdag op 91-jarige leeftijd overleden. Bocuse was een van ‘s werelds beroemdste chefs, die ook wel bekend staat als de “Paus van de Franse gastronomie”.

Bocuse stond in de jaren 60 aan de wieg van de “nouvelle cuisine”, de kookstijl waarbij gerechten met verse en lichte ingrediënten in kleine porties worden gepresenteerd. Met zijn vernieuwende ideeën over gastronomie werd hij een autoriteit en een voorbeeld voor chefs over de hele wereld. Hij verdiende drie Michelinsterren met zijn restaurant.

De naar hem vernoemde Bocuse d’Or is ‘s werelds meest prestigieuze gastronomische onderscheiding, die jaarlijks aan topchefs wordt uitgereikt. Bocuse zette wereldwijd twintig restaurants op. De Fransman werd niet alleen een begrip in de culinaire wereld maar ook een rijk man. Zijn vermogen wordt geschat op zo’n 50 miljoen euro.

‘Monsieur Paul’

Bocuse werd liefkozend “Monsieur Paul” genoemd in Frankrijk. Minister van Binnenlandse Zaken Gérard Collomb maakte het overlijden van de chef bekend via Twitter. Volgens de oud-burgemeester van Lyon was monsieur Paul Frankrijk. “Eenvoud en vrijgevigheid. Excellentie en art de vivre.”

De Franse president Emmannuel Macron spreekt in een verklaring vol lof over Bocuse. “Zijn naam staat in de Franse keuken voor edelmoedigheid, voor respect voor tradities en ook voor vindingrijkheid.” De Franse keuken verliest volgens de president “een mythische figuur die haar op geweldige manier heeft gevormd”.

Bocuse door de jaren heen:

Een man legt bloemen bij een standbeeld van Bocuse Foto Jeff Pachoud/AFP Bocuse in zijn restaurant in Collonges-au-Mont-d’Or in 1996. Foto EPA Het interieur van drie sterren-restaurant L’Auberge du Pont de Collonges, in Lyon. Foto Ian Langsdon/EPA Foto Paul Langsdon/EPA Paul Bocuse samen met onder meer zijn zoon Jerom (midden en tweede van rechts). Foto Ian Langsdon/EPA Bocuse in 1987 met de Bocuse-award die jaarlijks wordt uitgereikt aan de chef die de naar hem vernoemde jaarlijkse gastronomiewedstrijd wint. Foto Jean-Marc Collignon/AFP Bocuse (midden) in 1973 in zijn restaurant. Foto AFP

Foto EPA Bocuse wordt in 1975 door toenmalig president Valery Giscard d’Estaing (r) de Legion d’Honneur –

de hoogste en belangrijkste Franse onderscheiding –

opgespeld.

Bocuse overleed in zijn woon- en geboorteplaats Collonges-au-Mont-d’or, even buiten Lyon, waar hij ook zijn beroemde restaurant had. Het is niet meteen bekend waaraan hij is overleden; Bocuse leed aan Parkinson en kreeg in 2005 drie bypasses wegens hartproblemen.