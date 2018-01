PEC wint van NAC, Twente en Roda gelijk

PEC Zwolle is goed aan de tweede competitiehelft begonnen. De ploeg van trainer John van ’t Schip behoudt ook na dit weekend de vierde plaats door een 1-0 overwinning op NAC.

De eindstand stond al na één minuut op het scorebord. Youness Mokhtar schoot met een prachtig schot vanaf ruim 20 meter raak.

Hoewel de Zwollenaren daarna nog talloze kansen wisten te creëren, bleef het bij één doelpunt. NAC werd met enkele spaarzame mogelijkeheden nog wel gevaarlijk maar kon de gelijkmaker niet meer op het scorebord krijgen. De ploeg blijft daardoor met plek zestien in de gevarenzone.

FC Twente verzuimt tik uit te delen aan Roda JC

FC Twente heeft bij de start van de tweede competitiehelft nagelaten meteen een gevoelige tik uit te delen aan mededegradatiekandidaat Roda JC. In Kerkrade leek de ploeg van trainer Gertjan Verbeek op weg naar een zege, maar in de slotfase maakten de Limburgers gelijk: 1-1.

Beide treffers vielen in de tweede helft. De eerste kwam op naam van Haris Vuckic. De speler van FC Twente zette de aanval die leidde tot zijn treffer zelf op. Na een rush over het middenveld geeft Vuckic de bal aan de heropgeleefde Oussama Assaidi. Die passeert één man en geeft dan voor op de middenvelder. Vuckic rondt vervolgens knap af.

Behoudens een bal op de paal - na een uitglijder in de Roda-verdediging - werd FC Twente nauwelijks nog gevaarlijk. De tegentreffer zorgde bij Roda juist voor een klein slotoffensief. Eerst wist keeper Jeroen Drommel een schot van Van Velzen nog knap te pareren. Hij leek daarmee de belangrijke overwinning voor zijn team veilig te stellen.

Twee minuten voor tijd was het echter Dani Schahin die gelijk maakte met een kopbal. FC Twente stijgt door het gelijkspel wel van plaats zestien naar vijftien. Roda JC blijft zeventiende met een achterstand van vier punten op de veilige vijftiende plek.

Zelfde scenario bij ADO Den Haag - VVV

Eenzelfde scenario als bij Roda JC - FC Twente ontrolde zich bij ADO Den Haag - VVV Venlo. De Hagenezen kwamen na 22 minuten op voorsprong door een doelpunt van Bjørn Johnsen. De spits liet een schot van ploeggenoot Danny Bakker met de hak in het doel verdwijnen.

In de tweede helft leek er aanvankelijk niets aan de hand voor het team van trainer Alfons Groenendijk. Dat veranderde echter toen Vito van Crooij namens VVV de paal raakte. De Venlonaren leken er zowaar weer in te geloven. Het leidde in de 85ste minuut tot een doelpunt van Jonathan Opoku. Eén-op-één met doelman Swinkels faalde de speler niet: 1-1.