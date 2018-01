Mijn opgewekte en prima puberende kleinzoon van 14 jaar vertelde me dat hij tegenwoordig vaak conflicten heeft met zijn moeder. „Maar”, zo sprak hij vol vertrouwen, „dat gaat wel over als mijn moeder door de overgang heen is”.

