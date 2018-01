Facebook laat gebruikers betrouwbaarheid bepalen

Facebook laat gebruikers voortaan bepalen welke informatie betrouwbaar is. Op basis daarvan wordt een nieuwsselectie weergegeven, kondigde oprichter Mark Zuckerberg vrijdag aan.

Hij schrijft op Facebook “sensatiezucht” en de verspreiding van “valse informatie” hiermee tegen te willen gaan. Het is de tweede grote aanpassing aan de tijdlijn die het socialemedia-platform in korte tijd doorvoert. Vorige week werd bekend dat Facebook, dat twee miljard gebruikers telt, meer berichten van familie en vrienden wil tonen in plaats van nieuws en reclame. In plaats van vijf bestaat voortaan vier procent van alle berichten die gebruikers te zien krijgen uit nieuws.

Het platform gaat niet zelf beoordelen welk nieuws betrouwbaar is en wil de beslissing ook niet aan deskundigen overlaten. Dat zou volgens de topman het objectiviteitsprobleem niet oplossen. De selectie wordt gedaan door gebruikers, die door middel van vragen mogen aangeven of ze bekend zijn met een nieuwsbron en of ze deze geloofwaardig vinden. De inhoud die voortaan getoond wordt, is een combinatie van nieuws afkomstig van dergelijke geloofwaardige bronnen en informatie van bij gebruikers al bekende bronnen. Daarbij komt de focus meer te liggen op informatieve en lokale delers.

‘Teveel sensatiezucht’

Zuckerberg zegt dat er teveel sensatiezucht, verspreiding van desinformatie en polarisatie gaande in de wereld.

“Sociale media stellen mensen in staat om informatie sneller dan ooit te verspreiden en als we deze problemen niet aanpakken, worden ze alleen maar groter.”

De aanpassingen komen nadat drie grote techplatforms op hun vingers werden getikt door Amerikaanse Senaat. Volgens de Senaat doen Facebook, Twitter en Google te weinig om propaganda tegen te gaan. In november moesten de drie zich voor de Senaatscommissie voor Handel verantwoorden voor de hoeveelheid nepnieuws rondom de Amerikaanse presidentsverkiezingen.

Tijdens de verkiezingen deden sociale media als Facebook en Twitter volgens de Senaat te weinig tegen de verspreiding van Russische desinformatie. Zo werd onder meer een hoax verspreid over de steun die Paus Francis zou hebben uitgesproken aan Donald Trump. Ook ging er een hoax rond dat een FBI-agent die onderzoek zou doen naar Hillary Clinton, dood was aangetroffen.

Twitter

Niet alleen Facebook heeft last van valse berichtgeving, ook Twitter heeft hiermee te maken. Het platform kondigde zaterdag aan gebruikers die zijn blootgesteld aan Russische propaganda, hiervan op de hoogte te zullen stellen. Dat meldt persbureau Reuters. Amerikaaanebruikers die berichten van de Internet Research Agency (IRA), een organisatie die pro-Russiche informatie verspreid, hebben gedeeld of leuk hebben gevonden, worden hiervan per e-mail op de hoogte gesteld.

In september maakte Twitter bekend dat het tweehonderd van dergelijke pro-Russische accounts had opgeschort. Ook deed het bedrijf advertenties van Russische mediakanalen in de ban. In totaal identificeerde Twitter 3.814 pro-Russische accounts die gezamenlijk bijna 176.000 tweets plaatsten. Ongeveer acht procent daarvan het betrekking op de Amerikaanse verkiezingen.