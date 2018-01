CNV: voer rijverbod vrachtwagens in bij code rood

Tijdens de westerstorm van donderdag werden vrachtwagenchauffeurs in sommige gevallen gedwongen de weg op te gaan, ondanks het dringende advies van Rijkswaterstaat om niet te gaan rijden. Dat blijkt uit een rondgang van vakbond CNV Vakmensen onder de eigen leden.

Zeker 66 vrachtwagens waaiden donderdag van de weg tijdens de westerstorm, waarbij windstoten tot 130 kilometer per uur voorkwamen. Het kwam de chauffeurs op scherpe kritiek van premier Rutte te staan: “Wat ben je toch een oet-dinges als je dat doet”, zei Rutte vrijdagavond in het wekelijkse gesprek met de NOS.

CNV-voorzitter Tjitze van Rijssel van de sector Beroepsgoederenvervoer is ontstemd dat de chauffeurs de schuld krijgen, terwijl zij door hun baas kunnen worden gedwongen de weg op te gaan. Hij ziet maar één oplossing: een rijverbod voor lichte vrachtwagens bij code rood.

“Het gaat er niet om of het direct te handhaven is - de politie is tijdens zo’n storm wel met andere dingen bezig. Waar een verbod wél goed voor is: je kunt de schade aan vangrails en opruimkosten verhalen op het transportbedrijf dat het verbod negeert. Dat is nu niet mogelijk.”

Op een rondgang van vakbond CNV Vakmensen reageerden op de avond na de storm ruim 120 chauffeurs, van wie 80 procent toch de weg op is gegaan. Een aantal van hen geeft aan te zijn gedwongen om te gaan rijden, omdat hun baas bij late levering een boete kan verwachten. Van Rijssel is verrast door wat hij terughoort uit de rondvraag. “Chauffeurs worden beschuldigd van werkweigering als ze niet gaan rijden. Ik schrik ervan als ik hoor dat werkgevers hun verantwoordelijkheid niet nemen in dit soort situaties.”

Daarnaast gaf 70 procent van de chauffeurs aan geen instructie te hebben ontvangen van de opdrachtgever over hoe er gereden moet worden bij code rood. Zes tot zeven op de tien chauffeurs zegt ook tijdens de storm niets gehoord te hebben van de opdrachtgevers. Van Rijssel: “ze werden aan hun lot overgelaten.”

Minister in gesprek met branche

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat (VVD) wil in gesprek met de branche om in het vervolg dit soort ongelukken te voorkomen. Branchevereniging Transport en Logistiek Nederland (TLN) laat in een verklaring weten graag het gesprek aan te gaan. Zaterdag was TLN niet bereikbaar voor een reactie.

In de beroepsgroep werken 140.000 chauffeurs, waarvan er zo’n 8.000 lid zijn van de vakbond.