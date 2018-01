Belangrijke wildsmokkelaar gearresteerd in Thailand

De Thaise politie heeft vrijdag de leider van een groot smokkelnetwerk gearresteerd. De 40-jarige Boonchai Bach werd al tien jaar door de autoriteiten gezocht in verband met de smokkel van ivoor en beschermde dieren. Dat meldt persbureau AP zaterdag.

De Thais-Vietnamese Boonchai wordt er verder van beschuldigd met zijn familie vanuit Thailand een groot smokkelimperium te runnen in het grensgebied met Laos, waarvan de connecties zelfs tot in Vietnam reikten. Het syndicaat houdt zich naast de smokkel van ivoor bezig met het vervoer van bedreigde dieren als tijgers, leeuwen en schubdieren.

Bij zijn arrestatie ontkende Boonchai schuldig te zijn. Mocht de rechter anders beslissen, dan hangt hem een gevangenisstraf van vier jaar boven het hoofd wegens de smokkel van beschermde dieren. Daarnaast kan hij nog eens zes jaar cel krijgen voor witwassen en omkoping.

De oprichter van Freeland, een stichting die zich inzet tegen de smokkel van bedreigde dieren, noemt Boonchai “een van de grootste bekende wildsmokkelaars in een zeer groot syndicaat”.

Veertien neushoorn-hoorns

Boonchai kon in de Thaise provincie Nakhon Phanom worden aangehouden na bekentenissen in een andere zaak. In december werden een Thaise luchthavenmedewerker en twee smokkelaars uit China en Vietnam gearresteerd op Suvarnabhumi, de grootste luchthaven van Bangkok. De drie probeerden veertien Afrikaanse neushoorn-hoorns weg te sluizen en gaven bij hun arrestatie toe te zijn ingehuurd door een familielid van Boonchai, aan wie ze de hoorns moesten afleveren. De straatwaarde was meer dan een miljoen dollar.

Thailand staat bekend als knooppunt in de illegale handel van ivoor en dierlijke producten, bestemd voor de markt in China. Sinds 2014 maakt de Thaise regering meer werk van het bestrijden van smokkel; een speciale wet moet het olifantensmokkelaars extra lastig maken om dieren in te voeren.